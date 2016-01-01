نوع من الأعشاب ينقص الوزن ومفيد لمرضى السكري.. تعرف عليها



مرضى السكري مرضى السكري

الأعشاب البحرية واحدة من الأدوية الطبيعة العلاجية التي تستخرج من الطحالب البحرية التي تنمو في البحر والمحيطات والأنهار.



يتم استهلاك الأعشاب البحرية بشكل شائع في البلدان الآسيوية حيث كانت جزءًا بارزًا من الوجبات الغذائية.



فوائد الأعشاب البحرية :

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1- إنقاص الوزنتحتوي الأعشاب البحرية على كمية جيدة من الألياف ويمكن أن يساعدك استهلاكها على الشعور بالشبع لفترة أطول ويجعلك تشعر بجوع أقل، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن وجود الفوكوكسانثين في الأعشاب البحرية قد يساعد في تقليل دهون الجسم.2- تخفض مستويات السكر في الدمتم إظهار النشاط المضاد لمرض السكر للأعشاب البحرية الصالحة للأكل في العديد من الدراسات.، وجدت دراسة أجريت، أن الفوكوكسانثين الموجود في الأعشاب البحرية قد يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.كما أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الأعشاب البحرية يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم.3- تعزيز صحة الجهاز الهضميتعد الأعشاب البحرية مصدرًا ممتازًا للألياف ، وهي عنصر غذائي مهم يلعب دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي.تحتوي الأعشاب البحرية أيضًا على السكاريد الكبريتية التي ثبت أنها تزيد من نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء ، مما يساهم في تحسين صحة الأمعاء.