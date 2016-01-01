انتبه.. 3 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم

يحدث نقص الحديد عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من عنصر الحديد المتواجد في الأطعمة مثل الكبدة والسبانخ والتفاح.
يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.
إذا كان جسمك لا يحتوي على ما يكفي من الهيموجلوبين، فلن تحصل أنسجتك وعضلاتك على ما يكفي من الأكسجين لتتمكن من العمل بفعالية، هذا يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم .
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