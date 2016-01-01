انتبه.. 3 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم



نقص الحديد نقص الحديد

يحدث نقص الحديد عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من عنصر الحديد المتواجد في الأطعمة مثل الكبدة والسبانخ والتفاح.



يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.



إذا كان جسمك لا يحتوي على ما يكفي من الهيموجلوبين، فلن تحصل أنسجتك وعضلاتك على ما يكفي من الأكسجين لتتمكن من العمل بفعالية، هذا يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم .

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1- ضيق التنفسهو أحد أعراض نقص الحديد ، حيث أن انخفاض مستويات الهيموجلوبين يعني أن الجسم غير قادر على نقل الأكسجين إلى العضلات والأنسجة بشكل فعال.2- التعبهو أحد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا، هذا بسبب قلة وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، مما يحرمها من الطاقة.3- شحوب الوجهقد يكون الشحوب في مناطق مثل الوجه أو الجفون الداخلية السفلية أو الأظافر علامة على نقص متوسط ​​أو شديد في الحديد، يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين، والذي يعطي الدم لونه الأحمر.