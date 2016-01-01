احترس من أسباب الصداع النصفي

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الصداع النصفي

الصداع النصفي هو نوع متكرر من الصداع، أنه يسبب ألما معتدل إلى شديد مثل الخفقان أو النبض، غالبًا ما يكون الألم في جانب واحد من رأسك. قد يكون لديك أيضًا أعراض أخرى ، مثل الغثيان والضعف. قد تكون حساسًا للضوء والصوت.

ما الذي يسبب الصداع النصفي؟
وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، يعتقد الباحثون أن الصداع النصفي له سبب وراثي. هناك أيضًا عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي. تختلف هذه العوامل من شخص لآخر ، وهي تشمل

ضغط عصبى
القلق
التغيرات الهرمونية عند النساء
الأضواء الساطعة أو الساطعة
ضجيج عالي
روائح قوية
الأدوية
النوم لفترات طويلة أو لا يكفي
التغيرات المفاجئة في الطقس أو البيئة
الإرهاق (الكثير من النشاط البدني)
تبغ
الكافيين أو الكافيين انسحاب
تخطي الوجبات
الإفراط في استخدام الأدوية (تناول الأدوية لعلاج الصداع النصفي كثيرًا)
وجد بعض الناس أن بعض الأطعمة أو المكونات يمكن أن تسبب الصداع ، خاصة عندما يتم دمجها مع محفزات أخرى. وتشمل هذه الأطعمة والمكونات

كحول
شوكولاتة
الأجبان المسنة
غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)
بعض الفواكه والمكسرات
البضائع المخمرة أو المخللة
خميرة
اللحوم المعالجة أو المعالجة
من هو المعرض لخطر الإصابة بالصداع النصفي؟
يصاب حوالي 12 في المائة من الأمريكيين بالصداع النصفي. يمكن أن تؤثر على أي شخص ، ولكن من المرجح أن تصاب بها إذا كنت

هي امرأة. النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي ثلاث مرات أكثر من الرجال.
لديك تاريخ عائلي من الصداع النصفي. يعاني معظم المصابين بالصداع النصفي من أفراد عائلاتهم مصابين بالصداع النصفي.
لديهم ظروف طبية أخرى، مثل الاكتئاب ، القلق ، الاضطراب الثنائي القطب ، اضطرابات النوم ، و الصرع .

المصدر: elbalad

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