

مقلوبة الباذنجان بالفريك مقلوبة الباذنجان بالفريك

تعتبر طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك من أشهى المأكولات وأكثرها صحة؛ حيث يمكن أن تقدم كوجبة غذاء صحية، وهي مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية صحية، وهي إحدى وصفات الشيف سالي فؤاد الصحية، وإليكم طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك بالتفصيل.



وقت التحضير: 15 دقيقة

وقت الطهي: 40 دقيقة

تكفي : 4 اشخاص



ويمكن تقديم طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك مع دبابيس الفراخ لإدخال البروتين على هذه الوصفة وجعلها وجبة غذائية متكاملة العناصر، وهى أيضا وجبة مناسبة لمن يعانون من فقر الدم لاحتواء الباذنجان على عنصر الحديد الطبيعي.

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طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريكمقادير طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريكدجاجة مسلوقة مقطعة على 6 قطعشرائح باذنجان مشويشرائح كوسة مشويةشرائح طماطم مشويةشرائح فلفل ألوان (أخضر – أحمر – أصفر)مقادير طريقة عمل الفريك3 كوب فريك منقوع 3 ساعات ومصفىبصلة كبيرة مقطعة2 ملعقة كبيرة زيت2 كوب ماء مغليمرقة خضار حسب الإحتياجملعقة صغيرة قرفة بودرملحفلفل أسود(للتزيين)بقدونس مفرومطريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك1- بواسطة طاسة على النار يتم وضع القليل من الزيت أو السمنة أو الزبدة، ثم تشوح قطع الدجاج ثم في حلة على النار.2- يوضع الزيت ويضاف البصل، ويشوح ثم يضاف الفريك والقرفة والملح والفلفل الأسود.3- يضاف الماء ويترك حتى يأخذ غلوة و يتشرب كل الماء، ثم تضاف المرقة حسب الإحتياج4- ثم نضج الفريك، ويغطى ويترك على نار هادئة حتى تمام النضج5- وفي قالب مبطن بورق زبدة ترص شرائح الباذنجان والكوسة والطماطم وقطع الدجاج المشوية، ثم يضاف الفريك ويضغط عليه جيدًا6- يترك القالب ساعة قبل التقديم، ثم تقلب وتقدم، ويمكن عملها قبل التقديم بيوم وتسخن وقت الأكل.