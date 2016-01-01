مقلوبة الباذنجان بالفريك
تعتبر طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك من أشهى المأكولات وأكثرها صحة؛ حيث يمكن أن تقدم كوجبة غذاء صحية، وهي مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية صحية، وهي إحدى وصفات الشيف سالي فؤاد الصحية، وإليكم طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك بالتفصيل.
وقت التحضير: 15 دقيقة
وقت الطهي: 40 دقيقة
تكفي : 4 اشخاص
ويمكن تقديم طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك مع دبابيس الفراخ لإدخال البروتين على هذه الوصفة وجعلها وجبة غذائية متكاملة العناصر، وهى أيضا وجبة مناسبة لمن يعانون من فقر الدم لاحتواء الباذنجان على عنصر الحديد الطبيعي.
طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك
مقادير طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك
دجاجة مسلوقة مقطعة على 6 قطع
شرائح باذنجان مشوي
شرائح كوسة مشوية
شرائح طماطم مشوية
شرائح فلفل ألوان (أخضر – أحمر – أصفر)
مقادير طريقة عمل الفريك
3 كوب فريك منقوع 3 ساعات ومصفى
بصلة كبيرة مقطعة
2 ملعقة كبيرة زيت
2 كوب ماء مغلي
مرقة خضار حسب الإحتياج
ملعقة صغيرة قرفة بودر
ملح
فلفل أسود
(للتزيين)
بقدونس مفروم
طريقة عمل مقلوبة الباذنجان بالفريك
1- بواسطة طاسة على النار يتم وضع القليل من الزيت أو السمنة أو الزبدة، ثم تشوح قطع الدجاج ثم في حلة على النار.
2- يوضع الزيت ويضاف البصل، ويشوح ثم يضاف الفريك والقرفة والملح والفلفل الأسود.
3- يضاف الماء ويترك حتى يأخذ غلوة و يتشرب كل الماء، ثم تضاف المرقة حسب الإحتياج
4- ثم نضج الفريك، ويغطى ويترك على نار هادئة حتى تمام النضج
5- وفي قالب مبطن بورق زبدة ترص شرائح الباذنجان والكوسة والطماطم وقطع الدجاج المشوية، ثم يضاف الفريك ويضغط عليه جيدًا
6- يترك القالب ساعة قبل التقديم، ثم تقلب وتقدم، ويمكن عملها قبل التقديم بيوم وتسخن وقت الأكل.
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