بدون جمبري وكريمة.. طريقة عمل شوربة سي فود موفرة



شوربة سي فود شوربة سي فود

يعتقد الكثيرون أن تحضير شوربة السي فود يحتاج الكثير من المكونات المكلفة كالجمبري وكريمة الطهي، وهو ما يجعلها مكلفة للكثيرين، ولكن في هذه السطور سنتعلم أسرع طريقة لتحضير شوربة سي فود موفرة بمكونات بسيطة واقتصادية، للشيف نجلاء الشرشابي.



طريقة عمل شوربة سي فود الاقتصادية:

المكونات:

لبن

دقيق

قشر جمبري ورأسه

زبدة

ملعقتين زيت ذرة

كيس سي فود مشكل، أو قطع سمك مخليه "أي نوع حسب المتاح"

بصل- ثوم مفروم كرات - جزر - كرافس - حبهان

ملح - كمون

فلفل أسود حصى

ورق لورا

ماء مغلي



طريقة التحضير:

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* يقطع البصل والثوم والكرات والكرافس والجزر، ويوضعوا في الماء المغلي.* يضاف الملح والفلفل الحصى، وورق اللورا، والحبهان ثم تضاف إليهم قطع السمك أو كيس سي فود مشكل أو قشر الجمبري ويتركوا للسلق لمدة 5:3 دقائق.* في وعاء آخر يوضع مكعب الزبدة وملعقتي زيت ذرة، ثم يضاف الثوم المطحون بالملح والفلفل والكمون وتضاف إليهم ملعقة كبيرة من الدقيق مع استمرار التقليب.* تصفى قطع السمك المسلوقة أو قطع السي فود بمصفاه ثم يضاف على الدقيق للتشويح قليلا معه.* يضاف اللبن و قليل من شوربة السلق على الدقيق والسمك ويقلبوا جيدًا.* يضاف قليل من الشبت على الشوربة وتترك قليلا على النار لتمتزج كل المكونات.* ثم تقدم ساخنةملحوظة- عند استخدام قشر الجمبري في تحضير الشوربة يسلق جيدًا في الماء المغلي ثم يرفع من الشوربة ويتم التخلص منه ولا يقدم بها.- لا تترك الشوربة لمدة طويلة بعد الطهي حتى لا يزداد سمكها ويتغير طعمها وشكلها وقوامها. ​