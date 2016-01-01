للجيم أو النادي.. نصائح لاختيار ملابس رياضية مريحة وعملية



نصائح لاختيار ملابس رياضية مريحة وعملية نصائح لاختيار ملابس رياضية مريحة وعملية

تصاب الفتيات بالحيرة عند اختيار الملابس الرياضية ، التي تتناسب مع أجسامهم، وتتلاءم مع ممارسة الرياضة سواء في النادي أو في الصالة الرياضية، وهو أمر مهم للغاية حيث إن الملابس التي ترتديها الفتيات تجعلها تشعر بمزيد من الراحة.



وقالت الفاشون بلوجر إنجي الانچباوي، إن بعض الفتيات ا تعرف شروط اختيار الزي الرياضي المناسب للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، والذي يتيح لهم الشعور بالراحة أثناء ممارسة التمارين.



وأضافت إنجي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن هناك بعض المواصفات التي يجب أن يتمتع بها الملابس الرياضية التي تمارس بها الرياضة سواء في النادي، أو في الجيم والصالات الرياضية، ومن أهمها :

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1- ارتداء حذاء رياضي لحمايتك من أية الصدمات المحتمل التعرض لها في الجيم.2- اختيار الملابس القطنية الممزوجة بالبوليستر، حتى تمتص أكبر قدر من العرق3- الابتعاد عن اختيار الملابس التي تصنع من الألياف الصناعية، لأنها ستجعلك تشعرين بمزيد من الحرارة.4- يجب اختيار الجوارب المناسبة المصنوعة من القطن التي تعمل على امتصاص العرق، وتساعد على تهوية القدم دون أن تسبب أي روائح، بالإضافة إلى توفير الراحة المناسبة للقدم أثناء التمارين.5- تجنب ارتداء الملابس الضيقة حتى لا تعيق ممارسة التمارين بشكل مريح.6- اختيار الملابس الرياضية الداخلية المصنوعة من القطن، مثل حمالات الصدر التي تتناسب مع التمارين التي تطلب الحركة السريعة.7- ارتدي الملابس العازلة لدرجات الحرارة إذا كان الجو باردًا أو ممطرًا، مع اختيار الملابس التي تحتفظ بدرجات الحرارة.8- اختيار لون مناسب لملابسك يعطيكِ شعورا بالثقة في النفس .9- بالنسبة للمحجبات يفضل اختيار حجاب قصير وصغير حتى لا تتعرض للخلع أثناء ممارسة التمارين.