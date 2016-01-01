تضخم عضلة القلب.. اكتشف الأسباب وعوامل الخطر والمضاعفات والوقاية



تضخم عضلة القلب تضخم عضلة القلب

عادة ما يحدث اعتلال عضلة القلب الضخامي بسبب، جينات غير طبيعية (طفرات جينية) تتسبب في نمو عضلة القلب بشكل غير طبيعي.



وفقا لما نشره موقع mayo cilinc، أنه في معظم الأشخاص المصابين باعتلال عضلة القلب الضخامي ، يصبح الجدار العضلي (الحاجز) بين الغرفتين السفليتين للقلب (البطينين) أكثر سمكًا من المعتاد. نتيجة لذلك، قد يمنع الجدار السميك تدفق الدم من القلب. وهذا ما يسمى اعتلال عضلة القلب الضخامي الانسدادي.



إذا لم يكن هناك إعاقة كبيرة لتدفق الدم، فإن الحالة تسمى اعتلال عضلة القلب الضخامي غير الانسدادي. ومع ذلك ، قد تصبح حجرة الضخ الرئيسية في القلب (البطين الأيسر) متصلبة. هذا يجعل من الصعب على القلب الاسترخاء ويقلل من كمية الدم التي يمكن للبطين الاحتفاظ بها وإرسالها إلى الجسم مع كل نبضة قلب.

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يعاني الأشخاص المصابون باعتلال عضلة القلب الضخامي أيضًا من ترتيب غير طبيعي لخلايا عضلة القلب (اضطراب الألياف العضلية). هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب لدى بعض الناس.عوامل الخطر لتضخم عضلة القلبعادةً ما ينتقل اعتلال عضلة القلب الضخامي عبر العائلات (موروث).إذا كان أحد والديك مصابًا باعتلال عضلة القلب الضخامي ، فستكون لديك فرصة بنسبة 50٪ للإصابة بالطفرة الجينية لهذا المرض.يجب على الآباء أو الأطفال أو الأشقاء لشخص مصاب باعتلال عضلة القلب الضخامي أن يسألوا أطبائهم عن فحص المرض.المضاعفات لتضخم عضلة القلبلا يعاني الكثير من الأشخاص المصابين باعتلال عضلة القلب الضخامي (HCM) من مشاكل صحية كبيرة. لكن يمكن أن تشمل مضاعفات اعتلال عضلة القلب الضخامي ما يلي:رجفان أذيني. يمكن أن تسبب عضلة القلب السميكة ، وكذلك البنية غير الطبيعية لخلايا القلب ، تغيرات في النظام الكهربائي للقلب ، مما يؤدي إلى ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة. يمكن أن يزيد الرجفان الأذيني أيضًا من خطر الإصابة بجلطات الدم ، والتي يمكن أن تنتقل إلى عقلك وتسبب السكتة الدماغية.توقف تدفق الدم. في كثير من الناس ، تؤدي عضلة القلب المتضخمة إلى منع تدفق الدم الخارج من القلب ، مما يسبب ضيقًا في التنفس مع بذل مجهود وألم في الصدر ودوخة ونوبات إغماء.مشاكل الصمام التاجي. إذا كانت عضلة القلب المتضخمة تسد تدفق الدم الذي يخرج من القلب ، فقد لا ينغلق الصمام الموجود بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر (الصمام التاجي) بشكل صحيح. نتيجة لذلك ، يمكن أن يتسرب الدم للخلف إلى الأذين الأيسر (قلس الصمام التاجي) ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.تمدد عضلة القلب. في عدد قليل جدًا من الأشخاص المصابين بـ HCM ، قد تصبح عضلة القلب المتضخمة ضعيفة وغير فعالة. يتضخم البطين (يتوسع) ، وتصبح قدرته على الضخ أقل قوة.سكتة قلبية. يمكن أن تصبح عضلة القلب المتضخمة صلبة جدًا في النهاية بحيث لا تملأ القلب بالدم بشكل فعال. نتيجة لذلك ، لا يستطيع قلبك ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات جسمك.الموت القلبي المفاجئ. نادرًا ما يتسبب اعتلال عضلة القلب الضخامي في الموت المفاجئ المرتبط بالقلب لدى الأشخاص من جميع الأعمار. نظرًا لأن العديد من الأشخاص المصابين باعتلال عضلة القلب الضخامي لا يدركون أنهم مصابون به ، فقد يكون الموت القلبي المفاجئ أول علامة على وجود مشكلة. يمكن أن يحدث في الشباب الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة ، بما في ذلك الرياضيون في المدارس الثانوية وغيرهم من الشباب الناشطين.الوقاية من مضاعفات تضخم عضلة القلبلا توجد وقاية معروفة لاعتلال عضلة القلب الضخامي. لكن من المهم تحديد الحالة في أقرب وقت ممكن لتوجيه العلاج والوقاية من المضاعفات.إذا كان لديك قريب من الدرجة الأولى - أحد الوالدين أو الأخ أو الطفل - مصاب باعتلال عضلة القلب الضخامي ، فقد يوصي الأطباء بإجراء اختبار جيني لفحص الحالة. ومع ذلك ، ليس كل شخص لديه HCM لديه طفرة يمكن اكتشافها حاليًا. أيضًا ، قد لا تغطي بعض شركات التأمين الاختبارات الجينية.إذا لم يتم إجراء الاختبارات الجينية ، أو إذا كانت النتائج غير مفيدة ، فقد يوصي طبيبك بتخطيط صدى القلب على أساس منتظم إذا كان لديك أحد أفراد الأسرة مصاب باعتلال عضلة القلب الضخامي. يجب فحص المراهقين والرياضيين المتنافسين مرة واحدة في السنة. يجب فحص البالغين الذين لا يتنافسون في ألعاب القوى كل خمس سنوات.