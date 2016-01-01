طبيب يكشف حقيقة اختبار الحمل بمعجون الأسنان بالمنزل



اختبار الحمل اختبار الحمل

انتشرت في الآونة الأخيرة بين الكثير من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصائح باستبدال اختبار الحمل في المنزل بطريقة يستخدم فيها معجون الأسنان.



وفى إطار هذا السياق أوضح استشاري أمراض النساء هادي الخولي إن هناك عدة طرق لإجراء اختبار الحمل وهي تحليل الدم او السونار، موضحًا أن هناك فكرة منتشرة جديدة تروج لها السيدات على فيسبوك حول إمكانية إجراء اختبار الحمل في المنزل باستخدام معجون الأسنان.



وأوضح أن من يروجون لهذا الأمر يقولون إنه يمكن الاختبار عن طريق مزج بعض المعجون بعينة من بول المرأة، وعندما يتغير لون المعجون او يصبح رغوي تكون النتيجة إيجابية في حدوث حمل وإذا لم يتغير فأن ذلك دليل علي عدم حدوث حمل.

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وأشار هادي إلى أن هذه الطريقة ليست دقيقة بالشكل الكافي لأن هناك التفاعلات بين البول والمعجون يمكن ان تغيير من شكله دون حدوث حمل، ناصحة بعدم اللجوء لهذه التجارب غير المؤكدة والاعتماد علي اختبارات الحمل المعروفة والمتعددة.