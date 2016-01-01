أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، عن تدمير عدد من الطائرات المفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.
وقالت قيادة التحالف، إنه سيتم محاسبة العناصر المخططة للعمليات الإرهابية والمنفذة لها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
ويعد هذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي يعلن فيه التحالف التصدي لهجمات حوثية على أهداف في السعودية باستخدام المسيرات.
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التعليقات على لليوم الخامس.. التحالف العربي يدمر عددا من الطائرات المفخخة للحوثيين
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