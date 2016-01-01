لليوم الخامس.. التحالف العربي يدمر عددا من الطائرات المفخخة للحوثيين

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صورة الخبر: الطائرات المفخخة
الطائرات المفخخة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، عن تدمير عدد من الطائرات المفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقالت قيادة التحالف، إنه سيتم محاسبة العناصر المخططة للعمليات الإرهابية والمنفذة لها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

ويعد هذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي يعلن فيه التحالف التصدي لهجمات حوثية على أهداف في السعودية باستخدام المسيرات.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس الثلاثاء من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة"، أطلقها الحوثيون لاستهداف "الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمليات إدارة وتنسيق العمل الاغاثي بعدة مناطق يمنية، وتقديم الدعم للفئات النازحة والمتضررة من الأحداث الجارية هناك.

المصدر: elbalad

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