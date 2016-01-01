ادلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بكلمة هامة ، خلال احتفالية المولد النبوي ، حيث حملت الكلمة العديد من الرسائل الهامة للعالم ، وللمسلمين ، ورد فيها الرئيس على الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم .
ومن خلال التقرير التالي نرصد أبرز تصريحات الرئيس خلال الاحتفالية :
- مكانة النبي محمد في قلوبنا لن يمسها قول أو فعل
- الإساءة للنبي استهانة بقيم دينية رفيعة يعتقد فيها الكثير من الناس
- الرسوم المسيئة للنبي جرحت مشاعر أكثر من مليار ونصف شخص
- ينبغى أن تقف الحريات عند حدود الآخرين واحترام الجميع
- أرفض تحميل المسلمين بأوزار ومفاسد فئة قليلة انحرفت
- الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس حقوق الآخرين
- كفى إيذاءًا لنا .. و حقنا ألا يجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا
- من يحب النبي عليه التأدب بأدبه وتطبيق تعاليمه
- التطرف موجود في كل الديانات
- أرفض الإرهاب تحت شعار الدفاع عن الدين
- رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم جاءت انتصارًا للحرية
- علماء الدين مسؤولين عن تصحيح المفاهيم ليدرك العالم سماحة الدين الإسلامي
-أهل الشر يحرفون النصوص الدينية ويعتمدون على تفسيرات خاطئة
- الفهم الصحيح للدين من أولويات المرحلة المقبلة لمواجهة أهل الشر
- أدعو المؤسسة الدينية لمضاعفة جهودها لمواجهة التطرف
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التعليقات على كفى إيذاء.. 15 رسالة مهمة من الرئيس السيسي في المولد النبوي الشريف
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