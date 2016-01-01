كفى إيذاء.. 15 رسالة مهمة من الرئيس السيسي في المولد النبوي الشريف



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

ادلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بكلمة هامة ، خلال احتفالية المولد النبوي ، حيث حملت الكلمة العديد من الرسائل الهامة للعالم ، وللمسلمين ، ورد فيها الرئيس على الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم .



ومن خلال التقرير التالي نرصد أبرز تصريحات الرئيس خلال الاحتفالية :



- مكانة النبي محمد في قلوبنا لن يمسها قول أو فعل

- الإساءة للنبي استهانة بقيم دينية رفيعة يعتقد فيها الكثير من الناس

- الرسوم المسيئة للنبي جرحت مشاعر أكثر من مليار ونصف شخص

- ينبغى أن تقف الحريات عند حدود الآخرين واحترام الجميع

- أرفض تحميل المسلمين بأوزار ومفاسد فئة قليلة انحرفت

- الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس حقوق الآخرين

- كفى إيذاءًا لنا .. و حقنا ألا يجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا



- من يحب النبي عليه التأدب بأدبه وتطبيق تعاليمه

- التطرف موجود في كل الديانات

- أرفض الإرهاب تحت شعار الدفاع عن الدين

- رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم جاءت انتصارًا للحرية

- علماء الدين مسؤولين عن تصحيح المفاهيم ليدرك العالم سماحة الدين الإسلامي

-أهل الشر يحرفون النصوص الدينية ويعتمدون على تفسيرات خاطئة

- الفهم الصحيح للدين من أولويات المرحلة المقبلة لمواجهة أهل الشر

- أدعو المؤسسة الدينية لمضاعفة جهودها لمواجهة التطرف

