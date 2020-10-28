ارتفاع شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر في بورصة لندن

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ارتفاع شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر في بورصة لندن

ارتفعت أسعار شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر المتداولة ببورصة لندن لدى إغلاق تعاملاتها مساء الثلاثاء، مدعومة بتجاوزز أزمة التعديلات التي شهدها مجلس إدارة البنك، وإعلان مجلس الإدارة عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب ما جاء في ملاحظات البنك المركزي المصري؛ ما يعكس ثقة المستثمرين في إجراءات الحوكمة.

وحققت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر مكاسب قدرها 0.65 في المائة لتغلق عند مستوى 3.88 دولار، مع انحسار الضغوط البيعية التي شهدتها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ليسجل حجم تداولات بلغت 1.4 مليون شهادة بقيمة بلغت 2.2 مليون دولار.

وقال محمود البنا محلل أسواق المال إن أداء سهم البنك التجاري الدولي بالبورصة المصرية اليوم وأمس، وأيضا أداء شهادات إيداعه الدولية ببورصة لندن خلال أخر جلستين، تشير إلى انتهاء أزمة التعديلات التي جرت على مجلس الإدارة وما صاحبها من جدل.

وأضاف أن سعري السهم بالبورصة المصرية وبورصة لندن، مقتربان للغاية من بعضهما البعض، متوقعا عودة التداولات إلى طبيعتها خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ضوء التطمينات التي أعلنها البنك المركزي المصري ودعمه للبنك ومجلس إدارته.

وكان سهم البنك التجاري الدولي- مصر قد ارتفع خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم بنسبة 1 في المائة مسجلا 60.71 جنيه عند الإغلاق.

وأعلن البنك التجاري الدولي اليوم عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات والمخالفات التي جاءت في تقرير البنك المركزي المصري.

فيما قال شريف سامي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للبنك إنه تم البدء في تصويب المخالفات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات.

المصدر: صدى البلد

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