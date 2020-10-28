

الدولار مستقر أمام الجنيه اليوم 28-10-2020 الدولار مستقر أمام الجنيه اليوم 28-10-2020

يقدم بنك مصر إيران أفضل سعر لتبيع له الدولار 15.66 جنيه للشراء.



ويقدم بنك الأهلى اليونانى بمصر أفضل سعر لتشترى منه الدولار 15.74 جنيه للبيع.



ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

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سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول، الاهلى ،اتش اس بى سى HSBC ، عودة ، المصرى لتنمية الصادرات ، قناة السويس ،الكويت الوطنى NBK ، مصرف أبو ظبى الإسلامى، الأهلى الكويتى بيريوس، التعمير و الاسكان، تنمية الصادرات ، المصرف المتحد ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، الاسكندرية ، العربى الافريقى الدولى ،مصر ، الاهلى، المصرف العربى الدولى ، بلوم )15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى اليونانى بمصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .