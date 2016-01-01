

ننشر مواصفات الجيل الجديد من شيفروليه تراكس 2021 ننشر مواصفات الجيل الجديد من شيفروليه تراكس 2021

تنافس شيفروليه تراكس 2021، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بقوة في فئة السيارات الـ"SUV" صغيرة الحجم خاصةً بعد التعديلات التي أدخلتها الشركة الأمريكية عليها.



وزوت "تراكس"، بمحرك توربيني، سعة 1.4 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، يبلغ متوسط استهلاكه من



الوقود 7 لتر لكل 100 كيلومتر.

وشملت التحديثات التي أدخلتها الشركة الأمريكية على السيارة العديد من التقنيات في مقدمتها خاصية الإنترنت الذكي، وشاشة عرض 7 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، فضلاً عن أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي، وأندرويد

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أوتو".وتتسع المقصورة الداخلية لعدد 5 أشخاص، أما مساحة التخزين الخلفية للسيارة فتتسع لـ 18 حقيبة تقريباً.كما تتمتع شيفروليه تراكس، بخاصية التنبيه المسبق عند التصادم، وكاميرا خلفية مخصصة لرصد الحركة، بالإضافة إلى جهاز استشعاري خلفي أيضاً للمساعدة على الركن.وتتوافر شيفروليه تراكس الجديدة، بفئتين من التجهيزات، يبلغ سعر الفئة لأولى منهما 22395 دولار، أما الفئة الثانية من السيارة فيبلغ سعرها 24195 دولار.