تنافس شيفروليه تراكس 2021، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بقوة في فئة السيارات الـ"SUV" صغيرة الحجم خاصةً بعد التعديلات التي أدخلتها الشركة الأمريكية عليها.
وزوت "تراكس"، بمحرك توربيني، سعة 1.4 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، يبلغ متوسط استهلاكه من
الوقود 7 لتر لكل 100 كيلومتر.
وشملت التحديثات التي أدخلتها الشركة الأمريكية على السيارة العديد من التقنيات في مقدمتها خاصية الإنترنت الذكي، وشاشة عرض 7 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، فضلاً عن أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي، وأندرويد
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التعليقات على ننشر مواصفات الجيل الجديد من شيفروليه تراكس 2021
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