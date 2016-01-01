

كيا تعيد تصميم علامتها التجارية بشعار جديد أوائل عام 2021 كيا تعيد تصميم علامتها التجارية بشعار جديد أوائل عام 2021

أعلنت العلامة الكورية الشهيرة "كيا" عن خطة جديدة تحمل عنان "الخطة S" وهي الخطة التي ستستقبل بها العام المقبل، والتي تتضمن إطلاق علامتها التجارية "KIA" بشعار جديد كليًا.



ووفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي العالمي لشركة كيا "سونغ سونغ" فإن عددًا من طرازات الشركة قد طرحت بالفعل في السوق الأمريكي بالشعار الجديد والمعاد تصميمه، وهو جزء واحد من "خطة S" والتي تعني "التحول".



وعن ملامح تلك الخطة التي ستطرحها كيا رسمياً وبشكل علني بحلول أوائل العام المقبل، ووفقًا لعدة تقارير صادرة، فإن "سونغ" يريد أن يكون للعلامة التجارية شعار "أكثر ديناميكية، وأناقة، وابتكار" مع تركيز أقوى على السيارات الكهربائية، حيث تعد كيا بتشكيلة من 11 سيارة كهربائية على الأقل بحلول عام 2025، مدعومةً جزئيًا باستثمار ضخم بقيمة 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق العلامة التجارية ما لا يقل عن 20% من المبيعات العالمية لسياراتها الكهربائية بحلول عام 2025، وبحد أقصى بحلول عام 2029.

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ويتضمن جزء من إعادة إطلاق هذه العلامة التجارية أيضًا شعارًا جديدًا، حيث قامت الشركة بمعاينته لأول مرة على سيارة Imagine الكهربائية التخيلية في عام 2019، بينما أكدت العلامة التجارية رسميًا هذه المرة على أن الشعار الجديد سيظهر لأول مرة على سيارة من إنتاج كيا بحلول العام المقبل.ويأخذ شعار كيا الجديد الشعار النصي "المكتوب" التقليدي مع معالجة مائلة، ما يمنحه مظهرًا أكثر حداثة، كما تتصل الأحرف الثلاثة للكلمة "KIA" ببعضها البعض، ويتخلى الشعار الجديد عن الخلفية الدائرية المحيطة للعلامة التجارية منذ بداية ظهورها، بينما يتوقع أن تظهر العلامة النصية الأنيقة الجديدة في شهر يناير من عام 2021.