أعلنت العلامة الكورية الشهيرة "كيا" عن خطة جديدة تحمل عنان "الخطة S" وهي الخطة التي ستستقبل بها العام المقبل، والتي تتضمن إطلاق علامتها التجارية "KIA" بشعار جديد كليًا.
ووفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي العالمي لشركة كيا "سونغ سونغ" فإن عددًا من طرازات الشركة قد طرحت بالفعل في السوق الأمريكي بالشعار الجديد والمعاد تصميمه، وهو جزء واحد من "خطة S" والتي تعني "التحول".
وعن ملامح تلك الخطة التي ستطرحها كيا رسمياً وبشكل علني بحلول أوائل العام المقبل، ووفقًا لعدة تقارير صادرة، فإن "سونغ" يريد أن يكون للعلامة التجارية شعار "أكثر ديناميكية، وأناقة، وابتكار" مع تركيز أقوى على السيارات الكهربائية، حيث تعد كيا بتشكيلة من 11 سيارة كهربائية على الأقل بحلول عام 2025، مدعومةً جزئيًا باستثمار ضخم بقيمة 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق العلامة التجارية ما لا يقل عن 20% من المبيعات العالمية لسياراتها الكهربائية بحلول عام 2025، وبحد أقصى بحلول عام 2029.
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التعليقات على كيا تعيد تصميم علامتها التجارية بشعار جديد أوائل عام 2021
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