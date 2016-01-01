

بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا تحقق أفضل مبيعات هذا العام بالمقارنة بالأعوام الخمسة السابقة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا تحقق أفضل مبيعات هذا العام بالمقارنة بالأعوام الخمسة السابقة

بالرغم من جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت على شتى مجالات الحياة، إلا أن شركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا قد أعلنت أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي كانت الافضل مقارنة بنفس الفترة خلال الأعوام الخمس الماضية حيث بلغت نسبة النمو السنوي 5‏%.



ووصل عدد السيارات التي سلمتها بورشه لعملائها في دول مجلس التعاون الخليجي ودول المشرق العربي وأفريقيا والهند ‎1710 سيارة جديدة بين شهري يوليو وسبتمبر، حيث ساهمت استراتيجية ‎”JumPStart”‎ التي أطلقتها بورشه مؤخراً – إلى جانب العديد من الإجراءات – والتي تتضمن خطة تطوير شاملة لتوفير أعلى مستويات الدعم لشركائها في المنطقة، في تعزيز أداء الشركة في الربع الثالث من العام الحالي‏.



وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشركة الأوسط وأفريقيا م.م.ح: “تعكس نتائج الربع الثالث الالتزام التام والجهود الحثيثة التي بذلها كل موظف في الشركة استعداداً للمرحلة التي تعود فيها الأعمال إلى ما كانت عليه. وبفضل المبادرات التي تم تنفيذها والأفكار المبتكرة وإجراءات الدعم الموسعة التي تم اتخاذها، كان مستوردو بورشه على أهبة الاستعداد لاستئناف أعمالهم والانطلاق بقوة بمجرد عودة الأسواق إلى طبيعتها. فقد تضافرت جهودنا مع شركائنا من أجل تحويل التحديات التي فرضتها الأزمة إلى فرص للنمو والنجاح”‏.

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وأضاف بروينل قائلاً: “ما زال أمامنا الكثير من العمل في الأشهر القادمة، ويجب أن نحافظ على نهجنا المرن لمواكبة احتياجات كل سوق على حدة. أنا متفائل بتحقيق المزيد من النمو في العام المقبل بفضل مجموعة منتجاتنا الجديدة وشراكاتنا طويلة الأمد مع المستوردين”‏.وفي ظل الظروف العالمية السائدة، شهدت سيارة كاين الرائدة في فئة ‎SUV‎ ازدياداً كبيراً في أعداد السيارات الجديدة التي تم تسليمها. وواصلت السيارة تصدرها على مستوى المنطقة إثر إطلاق سيارة كاين كوبيه في الخريف الماضي، تلتها سيارة ماكان التي ما زالت تلقى شعبية كبيرة بين العملاء. وأضافت بورشه طرازات جديدة إلى قائمة منتجاتها من السيارات الرياضية المزودة بمقعدين مع طرح سيارات ‎911 توربو ‎S‎ و911 تارغا ‎4 و ‎4S.وستشهد الأسابيع والأشهر القادمة طرح مجموعة من أهم السيارات الجديدة، ستبدأ بسيارة تايكان التي تتوفر بثلاثة طرازات تشمل ‎4S وتوربو وتوربو ‎S‎ لتسطّر بذلك فصلاً جديداً من فصول النجاح في تاريخ بورشه الذي يمتد على مدار ‎70 عاماً مع إعلان شركة السيارات الرياضية الفاخرة عن دخولها عصر التنقل الكهربائي. وتوفر هذه السيارة الكهربائية بالكامل، والتي تتألق بتصميم بورشه الأصيل وأدائه المذهل، قدرة تصل إلى ‎761 حصان متري. ويعتبر طراز توربو ‎S‎ الأسرع بين الطرازات الثلاثة، حيث يتسارع من السكون إلى ‎100 كيلو متر في الساعة في ‎2.8 ثوانٍ ‎–‎ ليجاري بذلك تسارع سيارة بورشه ‎‎911GT2 RS‎ الرياضية المزودة بمقعدين‏.كما ستشهد الأشهر القادمة طرح سيارات جديدة من بينها سيارتي كاين ‎GTS‎ و718 المزودتين بمحرك بوكسر سداسي الأسطوانات سعة ‎4 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي‏.وكانت بورشه قد أعلنت في وقت سابق عن بدء عمليات بيع سيارة باناميرا الجديدة رسمياً. وتعتبر باناميرا أفضل سيارة في فئتها وتوفر مستويات محسنة للراحة والثبات بالإضافة إلى تصميمها الأكثر دقة. وتجمع السيارة بين أداء السيارات الرياضية وتجهيزات الراحة التي تتميز بها سيارة صالون الفاخرة. وبحسب توفرها في الأسواق، يمكن للعملاء الاختيار من بين ثلاثة طرازات هجينة من سيارة باناميرا للمرة الأولى، حيث تم تعزيز المسافة التي تقطعها السيارة اعتماداً على الكهرباء فقط بنسبة تصل إلى 30‏%.