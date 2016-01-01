

10 علامات وأعراض.. جرس إنذار لـ"حالة مرضية خطيرة" 10 علامات وأعراض.. جرس إنذار لـ"حالة مرضية خطيرة"

إذا كنت ممن يعانون من أحد 10 أعراض مرضية، فعليك زيارة الطبيب فورا كونك بحاجة إلى مساعدة عاجلة كي لا تتفاقم الحالة وتتحول إلى خطيرة مع مرور الوقت.



فعند ظهور أي من أعراض الإرهاق غير العادي أو الشحوب أو الضيق في التنفس، فهذا مؤشر على نقص الحديد، مما يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين في جسمك، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء، التي يمكّنها حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.



وإذا لم يكن لدى جسمك ما يكفي من الهيموغلوبين، فلن تحصل أنسجتك وعضلاتك على ما يكفي من الأكسجين لتتمكن من العمل بفعالية. وهذا يؤدي إلى حالة فقر الدم.

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ومن الأسباب الشائعة لنقص الحديد تناول كمية غير كافية من الحديد بسبب نظام غذائي لا يوفر الاحتياجات الغذائية اليومية أو يكون مقيدًا بشدة، ومرض التهاب الأمعاء، وزيادة متطلبات الحديد أثناء الحمل، وفقدان الدم من خلال فترات غزيرة أو نزيف داخلي.ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى أعراض يمكن أن تؤثر على نوعية حياتك، نستعرض هنا 10 علامات منها.إرهاق غير عاديالتعب هو أحد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعا، وذلك بسبب قلة وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، مما يحرمها من الطاقة.الشحوبقد يكون الشحوب في مناطق مثل الوجه أو الجفون الداخلية السفلية أو الأظافر علامة على نقص متوسط ​​أو شديد في الحديد. يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الهيموغلوبين، والذي يعطي الدم لونه الأحمر.ضيق في التنفسيعد ضيق التنفس أحد أعراض نقص الحديد، حيث أن انخفاض مستويات الهيموغلوبين يعني أن الجسم غير قادر على نقل الأكسجين إلى العضلات والأنسجة بشكل فعال.الصداع والدوخةقد يكون الصداع والدوخة علامة على نقص الحديد. قد يعني نقص الهيموغلوبين عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية وخلق الضغط.خفقان القلبفي حالات نقص الحديد، يجب على القلب أن يعمل بجهد إضافي لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها وحتى نفخات القلب أو تضخم القلب أو قصور القلب.الجلد والشعر الجاف والتالفقد يتلقى الجلد والشعر كمية أقل من الأكسجين من الدم أثناء نقص الحديد، مما يؤدي إلى جفافهما وتلفهما. في الحالات الأكثر شدة، قد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر.انتفاخ ووجع اللسان والفميمكن أن يكون اللسان المتقرح أو المتورم أو الناعم بشكل غريب علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. يمكن أن تكون الشقوق الموجودة في زوايا الفم علامة أيضًا.تململ الساقينالأشخاص المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لديهم فرصة أكبر للإصابة بمتلازمة تململ الساق. ويتعلق الأمر هنا برغبة قوية في تحريك الساقين عند الراحة.أظافر هشةيمكن أن تكون الأظافر الهشة أو التي تأخذ شكل الملعقة مؤشرًا على فقر الدم الناجم عن نقص الحديدعلامات أخرى محتملةقد تشمل العلامات الأخرى الأكثر شيوعا لنقص الحديد، الرغبة الشديدة في تناول الطعام الغريب، والشعور بالاكتئاب، وبرودة اليدين والقدمين، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.