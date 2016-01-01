

ارتجاع المريء وحرقة فم (رأس) المعدة: الأسباب وخطة العلاج بحسب التوصيات البريطانية ارتجاع المريء وحرقة فم (رأس) المعدة: الأسباب وخطة العلاج بحسب التوصيات البريطانية

تعتبر حرقة المعدة من الأعراض التي يمكن أن يعاني منها بعض الأشخاص بين الحين والآخر. ولكن إن استمرت في الحدوث فقد يكون السبب ما يسمى ب “ارتجاع المريء” والذي يعرف علميا بإسم”مرض الإرتجاع المعدي المريئي”

((Gastroesophageal reflux disease (GORD).



وكما يفهم من اسمه فارتجاع المرئ عبارة عن ارتداد أو انتقال لأحماض المعدة للأعلى باتجاه المرئ ووصولا للحلق والفم أحيانا، وذلك بعكس الاتجاه الطبيعي لمرور الطعام في القناة الهضمية.



يتسبب ذلك في تأثر الغشاء المبطن للمريء، ذلك لأنه غير مجهز لتحمل تأثير الأحماض المعدية، مما يؤدي للشعور بالألم والحرقة.

فما هي أسباب ارتجاع المرئ ؟ وكيف يتم التعامل معه لتجنب حدوث مضاعفات؟ما هي أسباب إرتجاع المرئ؟هناك أسباب عديدة يمكن أن تؤدي لزيادة أعراض ارتجاع المرئ لكن السبب الرئيسي لحدوث هذا المرض هو ضعف العضلة العاصرة الدائرية بأسفل المرئ (LES)، وتأثر وظيفتها في منع أحماض المعدة من الارتداد للأعلى.السبب الرئيسي لحدوث هذا المرض هو ضعف العضلة العاصرة الدائرية بأسفل المرئ (LES) وتأثر وظيفتها في منع أحماض المعدة من الارتداد للأعلىالسبب الرئيسي لحدوث هذا المرض هو ضعف العضلة العاصرة الدائرية بأسفل المرئ (LES) وتأثر وظيفتها في منع أحماض المعدة من الارتداد للأعلىindiansinkuwaitوفي معظم الأحوال لا يكون هناك سبب مباشر لذلك، إلا أنه يمكن أن نرجع حدوث هذه الحالة إلى:ارتفاع الضغط في المعدة بشكل أكبر من قدرة تحمل العضلة العاصرة الدائرية بأسفل المرئ (LES) مثلا في حالات تناول وجبات كبيرة من الطعام أو زيادة الوزن أو الحمل للنساء.فتق الحجاب الحاجز يكون السبب في بعض الحالات: وهو عبارة عن حدوث في العضلة المسطحة التي تسمى بالحجاب الحاجز، والتي تفصل بين مكونات الصدر والبطن.وفي حالة حدوث هذا الفتق ينفذ جزء علوى من المعدة لداخل الصدر (Hiatus hernia)، فيتأثر الضغط داخل المعدة و تضعف وظيفة العضلة العاصرة الدائرية بأسفل المرئ (LES) وتبدأ أعراض الارتجاع في الظهور.ضعف حركة المعدة يمكن أن يكون السبب في تراكم الطعام داخل المعدة وزيادة الضغط بداخلها مما يؤدي إلى ارتجاع بعضا مما تحوي للأعلى.ما هي أعراض ارتجاع المرئ؟تحدث أعراض ارتجاع المرئ بسبب تأثير أحماض المعدة على جدار المرئ في منطقته السفليه أوفي الجزء العلوي وصولا إلى الحلق والفم أحيانا، وفيما يلي نذكر أهم الأعراض:حرقة و ألم في منطقة فم المعدة ( منتصف الصدر من اسفل الضلوع).سعال مستمر وتغير في الصوت بسبب تأثر الحلق و الحنجرة بوصول الحمض بالمعدي إليهم .الإحساس بطعم و رائحة غير معتادة بالفم بسبب تأثير الحمض في الفم. ويمكن أن تتأثر الأسنان أحيانا.و تزاداد الاعراض حدةً عند الاستلقاء ليلا او بعد تناول الطعام او الانحناء للأمام.وفي بعض الحالات الأكثر شدة يستيقظ المريض من النوم على نوبات من السعال أو الإحساس بالاختناق.أسباب زيادة اعراض ارتجاع المريء وحرقة فم ( رأس ) المعدة..تتسبب عدة عوامل في زيادة ضعف العضلة العاصرة الدائرية بأسفل المرئ (LES) أو زيادة تأثر جدار المرئ بأحماض المعدة، ومنها أهم هذه العوامل:الأدوية التي تزيد من إفراز أحماض المعدة : مثل البروفين-الكاتافلام-الأسبرين-الديكلوفيناك-الكورتيزون.أنواع من المشروبات و الأغذية : مثل الطعام الغني بالدهون والتوابل الحارة والقهوة والشاي و الشوكولاته.زيادة الوزن.التدخين.التوتر و القلق.النساء الحوامل.ما هو علاج ارتجاع المريء بحسب التوصيات البريطانية؟تختلف طريقة علاج ارتجاع المرئ بحسب عمر الشخص الذي يعاني منه، وبالتحديد إذا كان أصغر أو أكبر من 55 عام، وفيما يلي توضيح للخطة العلاجية في هاتين الحالتين:اذا كان عمر المريض أقل من 55 عام..إذا كان عمر المريض أقل من 55 عام يتم اتباع خطة علاجية لمدة ثمانية أسابيع مكونة من :1-تناول أدوية لتقليل افراز أحماض المعدة بوصف الطبيب مثل lansoprazole او Omeprazole .2-تناول الطعام على شكل وجبات صغيره متكرره بسيطة غير دسمه وغير حارة ومن المهم تجنب الدهون والزيوت والبهارات الحارة.كما ينصح بالابتعاد عن القهوة و الشاي و الشوكولاته ومن الممكن ان تتبع الوجبة ببعض الادوية المعادلة للاحماض في صورة فوار او حبات للمضغ (antacid).3-يُنصح المريض بإنقاص الوزن والاقلاع عن التدخين ، فهما سببان رئيسيان لزيادة حدة الأعراض.4-يجب تجنب تناول الطعام خلال فترة 3-4 ساعات قبل النوم.5-يُنصح برفع الجزء العلوي من سرير النوم 20-30 درجة بحيث تكون منطقة الصدر أعلى من منطقة البطن عند النوم . ويمكن الوصول لهذا الارتفاع بوضع شيء كوسادة مثلا تحت الجزء العلوي من مرتبة السرير .هذا لأن وضع النوم المستقيم مع التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في النوم يزيد من تحرك احماض المعده للأعلى طيلة فترة النوم مما يسبب تأذي المريء و الحنجرة والفم .5-يستفيد المريض من ممارسة الرياضه بانتظام والمشي هو أفضل أنواع الرياضات التي ينصح بها مريض الارتجاع، ومن المهم أن يتجنب المريض الرياضات العنيفة.6-يجب عدم ارتداء ملابس ضيقة حول منطقة البطن.7-يُنصح بمحاولة الابتعاد عن التوتر و القلق: بتقليل اسبابهم و ممارسة رياضات بسيطة.وإن لم تتحسن الأعراض بعد اتباع هذه الخطة العلاجية لمدة 8 أسابيع يتم إجراء منظار هضمي وأشعة بالصبغة لتحديد درجة الارتجاع ومدى تأثر خلايا المرئ بسبب الأحماض.بالإضافة إلى تشخيص أي سبب تركيبي ممكن للارتجاع، كوجود فتق في الحجاب الحاجز أو ضعف في حركة العضلات المعدية.إذا كان عمر المريض اكبر من 55 سنة..بحسب التوصيات البريطانية إذا كان عمر المريض أكبر من 55 عام يتم مباشرة إجراء منظار هضمي وأشعة بالصبغة لتحديد درجة الارتجاع و تشخيص أي سبب ممكن له .كما يتم تحديد درجة تأثر خلايا المرئ نتيجة التعرض المستمر لأحماض المعده في المريء او الحنجرة واعتمادا على نتائج الفحص يقوم الطبيب بوصف العلاج اللازم.المضاعفات ..تحدث المضاعفات في بعض حالات ارتجاع المرئ المزمن التي استمرت لفترة طويلة، ومن أهم هذه المضاعفات حدوث ضيق في المرئ أو أن تتغير طبيعة خلايا غشاء المرئ ويحدث ما يسمى “مرئ باريت” (Barrett`s oesophagus).وتحدث حالة “مرئ باريت” في 1 من كل 10 مصابين بارتجاع المرئ، ولذلك يوصى بمراجعة الطبيب للاطمئنان من فترة لأخرى في حالة استمرار أعراض ارتجاع المرئ بشكل مزمن ومستمر.



