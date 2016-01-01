مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان

أعلن البروفيسور قسطنطين تيتوف، رئيس قسم الجراحة والأورام في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، أن الإفراط بتناول السكر واللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
وأشار البروفيسور في حديث تلفزيوني، إلى أن تناول السكر يساعد على السمنة، وهذا يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى ارتفاع ضغط الدم، بل وإلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، الذي غالبا ما يظهر على خلفيته السرطان.
وقال، "غالبا ما تظهر الأورام السرطانية في الثدي والبنكرياس وغيرها".
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