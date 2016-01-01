مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان

آخر الأخبارعلم وتقنية › مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان

صورة الخبر: مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان
مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان

أعلن البروفيسور قسطنطين تيتوف، رئيس قسم الجراحة والأورام في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، أن الإفراط بتناول السكر واللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشار البروفيسور في حديث تلفزيوني، إلى أن تناول السكر يساعد على السمنة، وهذا يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى ارتفاع ضغط الدم، بل وإلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، الذي غالبا ما يظهر على خلفيته السرطان.

وقال، "غالبا ما تظهر الأورام السرطانية في الثدي والبنكرياس وغيرها".

وأشار الخبير، إلى أن الأورام تحتاج لنموها إلى "طعام". والغلوكوز طعام مناسب جدا لذلك. وأضاف محذرا، بسبب مرض السكري يمكن أن تتوقف خلايا البنكرياس عن إنتاج الأنسولين.

ووفقا له، تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من المواد المسرطنة وخاصة بعد القلي. كما ينصح الخبير بعدم تناول اللحوم المصنعة، وكذلك المشوية على الفحم.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97292

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager