أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القمر الصناعي الروسي "جلوناس - ك" الثالث من الجيل الجديد، الذي تم إطلاقه صباح اليوم وصل بسلام إلى المدار الفضائي المحدد له حول الأرض.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "القمر الصناعي الروسي "جلوناس - ك" من الجيل الجديد الذي تم إطلاقه صباح يوم الأحد 25 أكتوبر في تمام الساعة 10:08 مساء، وصل بسلام إلى المدار الفضائي المحدد له حول الأرض، وأقام اتصال دائم به".
وكان الصاروخ، "سيوز 2.1 بي" الذي نقل القمر الصناعي الجديد إلى الفضاء قد انطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية الواقعة في شمال روسيا".
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التعليقات على القمر الصناعى الروسى «جلوناس-ك» يصل مداره حول الأرض
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