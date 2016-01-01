الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

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الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد إلى المدار، وذلك من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شيتشانج -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية المنتمية لعائلة (ياوقان-30) بواسطة الصاروخ الحامل (لونج مارش-2 سي) في وقت متأخر من مساء أمس (بتوقيت بكين)، وأن الأقمار الصناعية دخلت إلى المدارات المخطط لها، وستستخدم لرصد البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة، إضافة إلى نقل البيانات واتصالات الرسائل القصيرة.

المصدر: الدستور

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