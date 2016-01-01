«ناسا» تعجّل بتخزين عينات كويكب «بينو» بسبب تسرب جزيئات منها

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«ناسا» تعجّل بتخزين عينات كويكب «بينو» بسبب تسرب جزيئات منها

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم، إنها ستجري عملية تخزين مبكر لعينة من الكويكب "بينو" التي تم جمعها الأسبوع الماضي بعد أن اكتشفت تسرب جزيئات منها.

وكانت المركبة الفضائية "أوزيريس - ريكس" قد نفذت الثلاثاء الماضي أول عملية تقوم بها ناسا لجمع عينة من كويكب ضمن رحلة مدتها سبع سنوات.

وأخذت المركبة عينة كبيرة من الكويكب "بينو"، وهو عبارة عن كومة سوداء من الأنقاض يبلغ عرضها حوالي 500 متر ويبعد 290 مليون كيلومتر من الأرض، ومن المتوقع أن تنقل العينة إلى الأرض في سبتمبر 2023 لمزيد من الدراسة.

وتأمل ناسا في أن تكشف تلك المهمة البالغ تكلفتها مليار دولار، عن أسرار أصول نظامنا الشمسي.

المصدر: الدستور

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