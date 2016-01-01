إكرامي: هذه رسالتي لشوبير.. والبعض لا يريد غلق صفقة رمضان



شريف إكرامي شريف إكرامي

عبر شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز الجديد، عن دهشته من محاولة البعض، الزج باسمه مجددًا في صفقة انتقال زوج شقيقته رمضان صبحي إلى بيراميدز.



وأكد إكرامي عبر برنامج أوضة اللبس بقناة النهار، أنه قال في وقت سابق، علمه يوم 10 أغسطس/آب الماضي بوجود اتصالات من بيراميدز، من خلال نادر شوقي وكيل رمضان السابق.



وأضاف "رمضان صبحي قال بالحرف الواحد، إنه عقد جلسة مع مسؤولي بيراميدز بحضوري، بعد أن أعلن الأهلي عدم انضمام اللاعب، وهو ما سبق أن أعلنته في وقت سابق".

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وأشار إلى أنه أغلق ملف رمضان صبحي وصفقة انتقاله بكل أحاديثها، موضحًا أن البعض لا يريد غلق ملف قضية رمضان.وتابع "كنت لا أود أن يخرج الحديث الإعلامي مع رمضان في هذا التوقيت، مع تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنها اتفاقيات إعلامية لا أعلم عنها شيئًا، وربما لا تكون مرتبطة بأي مواعيد".وأكد أنه لا يعلم سر إصرار الزج باسمه من جانب أحمد شوبير حارس الأهلي الأسبق، في صفقة رمضان، بأن علي صقر وكيل رمضان هو الصديق الصدوق لشريف إكرامي، رغم أن صقر هو "ابن خالة" نادر شوقي وكيل رمضان السابق.وأتم "حزين ومستاء لهذه النقطة التي وصلنا لها، ذكرنا الحقائق سواء اقتنعت الجماهير من عدمها، ومن الطبيعي أن يغضب الجمهور لابتعاد رمضان عن الأهلي، ولكننا ذكرنا ما حدث ولا يشغلنا وجود بعض اللجان الإلكترونية والحملات الموجهة ضدنا".