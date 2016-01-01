

مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، والرياح معتدلة.



وأضافت الهيئة، أنه يسود خلال فترات الليل طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية لطيف على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية.



وتابعت الهيئة: "الشبورة المائية تظهر في الساعات الأولى من الصباح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد".

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وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 30 - 20، والسواحل الشمالية 28- 20، جنوب سيناء 34- 24، شمال الصعيد 32- 22، جنوب الصعيد 37- 23.