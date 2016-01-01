مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

آخر الأخباراخبار منوعة › مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

صورة الخبر: مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة، أنه يسود خلال فترات الليل طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية لطيف على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "الشبورة المائية تظهر في الساعات الأولى من الصباح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد".

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 30 - 20، والسواحل الشمالية 28- 20، جنوب سيناء 34- 24، شمال الصعيد 32- 22، جنوب الصعيد 37- 23.

المصدر: الرئيس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83022

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager