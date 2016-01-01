فوائد زيت جوز الهند للبشرة وطريقة استخدامه

تحتاج البشرة عادة للتغذية ببعض المواد الطبيعية للحفاظ على جمالها ونضارتها والتخلص من العيوب التى تطرأ عليها، ويعد زيت جوز الهند من افضل المنتجات الطبيعية القادرة على تحقيق ذلك.
وذكر موقع " food.ndtv" أن زيت جوز الهند يساعد على تجديد خلايا الجلد الميتة مما يجعل البشرة تبدو اجمل وأفتح، كما يحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.
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ويتطلب استخدام زيت جوز الهند بطريقة صحيحة غسل وجهك لإزالة أي أوساخ زائدة ثم ضعي زيت جوز الهند الأصلى على وجهك وقومي بتدليكه جيدًا حتى يتغلغل بعمق في طبقات الجلد.
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