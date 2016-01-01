أعراض الحساسية الموسمية عند الرضع والأطفال الصغار

الحساسية الموسمية
تظهر على الصغار أحيانا الكثير من الأعراض التي تدل على إصابة طفلك أو رضيعك بالحساسية المفرطة.
ووفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، فأن الطفل المصاب بالحساسية يعاني من الأعراض التالية التى تتمثل فيما يلي.
الهالات السوداء تحت العين
حكة تسبب لها فرك أنفها و / أو عينيها
عيون دامعة أو حمراء أو منتفخة
كثرة التنفس من الفم
العطس
سعال جاف جاف ينتج عنه مخاط واضح
صفير
التهيج أو الأرق أو التعب المفرط
وقد يشتكي الطفل أيضًا من:
حكة أو سيلان أو انسداد في الأنف
حكة في العين أو الجلد أو الحلق أو سقف الفم
مشاكل في النوم
ضيق في التنفس أو ضيق في الصدر.
صداع الراس
حكة في قنوات الأذن
وأفاد الموقع بأنه إذا حدثت نفس الأعراض في نفس الوقت تقريبًا كل ربيع أو صيف أو خريف، قد تكون علامة على أن جسم طفلك يتفاعل مع مسببات الحساسية الخارجية، وإذا كان لديك أنت أو شريكك تاريخ عائلي من الحساسية، فاعلم ان طفلك يعاني من الحساسية الموسمية.
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