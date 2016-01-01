أعراض الحساسية الموسمية عند الرضع والأطفال الصغار



الحساسية الموسمية الحساسية الموسمية

تظهر على الصغار أحيانا الكثير من الأعراض التي تدل على إصابة طفلك أو رضيعك بالحساسية المفرطة.



ووفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، فأن الطفل المصاب بالحساسية يعاني من الأعراض التالية التى تتمثل فيما يلي.



الهالات السوداء تحت العين

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حكة تسبب لها فرك أنفها و / أو عينيهاعيون دامعة أو حمراء أو منتفخةكثرة التنفس من الفمالعطسسعال جاف جاف ينتج عنه مخاط واضحصفيرالتهيج أو الأرق أو التعب المفرطوقد يشتكي الطفل أيضًا من:حكة أو سيلان أو انسداد في الأنفحكة في العين أو الجلد أو الحلق أو سقف الفممشاكل في النومضيق في التنفس أو ضيق في الصدر.صداع الراسحكة في قنوات الأذنوأفاد الموقع بأنه إذا حدثت نفس الأعراض في نفس الوقت تقريبًا كل ربيع أو صيف أو خريف، قد تكون علامة على أن جسم طفلك يتفاعل مع مسببات الحساسية الخارجية، وإذا كان لديك أنت أو شريكك تاريخ عائلي من الحساسية، فاعلم ان طفلك يعاني من الحساسية الموسمية.