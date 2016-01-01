يعشق كثير من الأشخاص تناول نجرسكوا السجق، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل نجرسكوا بالسجق بمذاق لا يقاوم.
مقادير نجرسكو بالسجق
مكرونة اسباجتي أو شرائط
سجق شرقي
فلفل ألوان
فلفل حار
لبن
دقيق
كريمة لباني
مكعب مرق
بهارات مشكلة
جبنة موتزاريلا
زبدة
بسلة
مشروم
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل نجرسكو بالسجق
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