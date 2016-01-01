

تعرف على عروض تقسيط جديدة على عدد من أهم السيارات بالسوق المحلي تعرف على عروض تقسيط جديدة على عدد من أهم السيارات بالسوق المحلي

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت شركة الطارق للسيارات عن تقديم عروض تقسيط على عدد كبير من السيارات، حيث شملت هذه العروض تقديم الشركة لوثيقة تأمين هدية بالإضافة لمصاريف إدارية هدية لكل مشتري، وكانت أهم السيارات مقدمة بعروض تقسيط ذكرتها الشركة كالتالي:



سوزوكي ألتو:



أقل قسط 1480 جنيه – أقل مقدم 61 ألف و500 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

سوزوكي اسبريسو:أقل قسط 1750 جنيه – أقل مقدم 72 ألف و950 جنيه.رينو لوجان:أقل قسط 2030 جنيه – أقل مقدم 84 ألف و500 جنيه.شيري أريزو 5:أقل قسط 2040 جنيه – أقل مقدم 84 ألف جنيه.نيسان صني:أقل قسط 2160 جنيه – أقل مقدم 90 ألف جنيه.فيات تيبو:أقل قسط 2310 جنيه – أقل مقدم 95 ألف و950 جنيه.سوزوكي سويفت:أقل قسط 2490 جنيه – أقل مقدم 103 ألف و450 جنيه.MG5:أقل قسط 2580 جنيه – أقل مقدم 107 ألف و500 جنيه.بيجو 301:أقل قسط 2860 جنيه – أقل مقدم 119 ألف جنيه.شيري تييجو 3:أقل قسط 2890 جنيه – أقل مقدم 120 ألف جنيه.رينو سانديرو ستيب واي:أقل قسط 2920 جنيه – أقل مقدم 121 ألف و500 جنيه.هيونداي توسان:أقل قسط 4930 جنيه – أقل مقدم 205 ألف جنيه.