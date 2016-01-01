خطوات تحضير الشاورما السوري بطريقة المطاعم



الشاورما السوري الشاورما السوري

يعشق كثير من المصريين الشاورما السوري، لكننا نجهل السر في طريقة عمل شاورما الفراخ السورية والعيش السوري والثومية، ولكن يمكنك معنا التعرف على الخطوات الكاملة لـ عمل الشاورما السوري.



مقادير الشاورما السوري:

كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

١ ليمون مقطعة شرائح بالقشرة

١ مكعب ماجي

ربع ملعقة صغيرة حبهان بودرة

نصف ملعقة كبيرة صويا صوص

نصف ملعقة صغيرة لكل من (ثوم بودرة - بهارات شاورما - كمون - كاري حار - كركم- كسبرة ناشفة - زنجبيل - فلفل أحمر حلو مفروم - صلصة طماطم - بابريكا)

١ ملعقة كبيرة خل

كوب زبادي

ربع كوب زيت

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم



طريقة التحضير الشاورما السوري:

نضع كل المقادير معًا ونقلبها جيدًا

نضع شرائح الدجاج على التتبيلة ونقلبها جيدًا ونتركها لمدة ساعتين أو أكثر

نضع طاسة كبيرة مدهونة زيت على نار عالية حتى تصبح ساخنة تمامًا

نضع الفراخ في الطاسة ونوزعها جيدًا

نتركها حتى تنفصل عن الطاسة ونقلبها من حين لأخر حتى تتشرب الماء

نوزع قطع الفراخ في صينية وندخلها الفرن تحت الشواية حتى يصبح لونها ذهبي

وتوضع في العيش السوري مع التومية وتلف

يوضع رول الشاورما في طاسة مدهونة بالزبدة أو السمن وتحمر من الاتجاهين حتى تأخد لون ذهبي فاتح

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