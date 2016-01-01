خطوات تحضير الشاورما السوري بطريقة المطاعم

الشاورما السوري
يعشق كثير من المصريين الشاورما السوري، لكننا نجهل السر في طريقة عمل شاورما الفراخ السورية والعيش السوري والثومية، ولكن يمكنك معنا التعرف على الخطوات الكاملة لـ عمل الشاورما السوري.
مقادير الشاورما السوري:
كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح
١ ليمون مقطعة شرائح بالقشرة
١ مكعب ماجي
ربع ملعقة صغيرة حبهان بودرة
نصف ملعقة كبيرة صويا صوص
نصف ملعقة صغيرة لكل من (ثوم بودرة - بهارات شاورما - كمون - كاري حار - كركم- كسبرة ناشفة - زنجبيل - فلفل أحمر حلو مفروم - صلصة طماطم - بابريكا)
١ ملعقة كبيرة خل
كوب زبادي
ربع كوب زيت
نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم
طريقة التحضير الشاورما السوري:
نضع كل المقادير معًا ونقلبها جيدًا
نضع شرائح الدجاج على التتبيلة ونقلبها جيدًا ونتركها لمدة ساعتين أو أكثر
نضع طاسة كبيرة مدهونة زيت على نار عالية حتى تصبح ساخنة تمامًا
نضع الفراخ في الطاسة ونوزعها جيدًا
نتركها حتى تنفصل عن الطاسة ونقلبها من حين لأخر حتى تتشرب الماء
نوزع قطع الفراخ في صينية وندخلها الفرن تحت الشواية حتى يصبح لونها ذهبي
وتوضع في العيش السوري مع التومية وتلف
يوضع رول الشاورما في طاسة مدهونة بالزبدة أو السمن وتحمر من الاتجاهين حتى تأخد لون ذهبي فاتح
مقادير العيش السوري:
٢ كوب دقيق
ملعقة صغيرة خميرة وأخرى سكر
ملعقة كبيرة زيت
ربع ملعقة ملح
ماء دافئ للعجن
طريقة تحضير العيش السوري:
نضع المكونات الجافة معًا ونخلطها
نضع الزيت على الدقيق ونقلبه
نضيف الماء الدافئ إلى الدقيق بالتدريج ونعجنه جيدًا من ٦ إلى ١٠ دقائق للحصول على كورة من العجين الطري نسبيًا
نترك العجين يرتاج مدة ٣٠ دقيقة فقط
نأخد العجين ونعجنه لدقيقة ونقطعه إلى ٨ كرات
نضع طاسة تيفال مدهونة بالقليل من الزيت على نار متوسطة أو يمكن استخدام صاج الفرن ودهنه ووضعه على البوتجاز
نفرد كورة واحدة بالنشابة حتى تصبح رقيقة تمامًا وشفافة ونضعها على الطاسة التيفال حتى يتغير لون العجين ونقلبها على الجهة الاخرى حتى يتغير لونها
يوضع العيش على قطعة قماش ويغطى جيدًا
تكرر الخطوتين الأخيرتين مع باقي الكرات
لا تقومي بفرد كل القطع مرة واحدة بل تفرد كل قطعة وتوضع على الطاسة مباشرة لتسويتها
يجب دهن الطاسة بالقليل من الزيت قبل تسوية كل قطعة حتى لا تحترق
يجب أن تكون النار متوسطة
مقادير التومية:
٤ أكواب لبن
٦ ملاعق كبيرة نشا. (ما يعادل ملعقة ونصف لكل كوب)
٧ فصوص ثوم
١ ملعقة كبيرة ليمون
١ ملعقة كبيرة ملح أو على حسب نوع الملح
١ كوب زيت
طريقة تحضير التومية:
نضع اللبن في كسرولة ونضيف إليه النشا ونقلب جيدًا ثم نضعها على النار ص ونقلبها حاى يصبح قوامها ثقيلًا
نترك الخليط حتى يبرد تمامًا
نضع الخليط باقي المكونات معًا في الخلاط ونخفقهم جيدًا مدة ٣ دقائق حتى يمتزج الخليط تمامًا
يمكن إضافة ملعقتان كبيرتان من المايونيز الجاهز وتقدم مع الشاورما أو بداخلها مع الحشوة وبالهنا والشفا
يمكن تقليل كمية الثوم حسب الرغبة.
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