لهذه الأسباب تصابين بالسلس البولى وأطعمة تسببه تعرفى عليها

يؤثر سلس البول على ملايين النساء في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تكون هذه المشكلة حادة أو مزمنة، إليك أبرز أسباب سلس البول وأدوية وعلاجات سريعه تخلصك منه يقدمها موقع "power of positivity".
ووفقا لموقع هيلث يعد السلس البول هو فقد بعض الأفراد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل مما يتسبب في تسرب بعض قطرات البول قبل دخول المرحاض و يعد أكثر شيوعا بين النساء الحوامل قد يتعرضن لذلك بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن واتساع الرحم ، ويمكن للإجهاد بسبب الولادة المهبلية أن يحدث ضعف للسيطرة على المثانة.
وتعد أبرز الأسباب الأخرى هى حدوث أي جراحه في الرحم فقد تؤدي الى تلف عضلات قاع الحوض مما يؤدي الى السلس البولي و الحرقان عند التبول يمكن أن تكون من أعراض سرطان المثانة او حصوات المثانة.
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