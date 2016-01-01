لهذه الأسباب تصابين بالسلس البولى وأطعمة تسببه تعرفى عليها



السلس البولى السلس البولى

يؤثر سلس البول على ملايين النساء في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تكون هذه المشكلة حادة أو مزمنة، إليك أبرز أسباب سلس البول وأدوية وعلاجات سريعه تخلصك منه يقدمها موقع "power of positivity".



ووفقا لموقع هيلث يعد السلس البول هو فقد بعض الأفراد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل مما يتسبب في تسرب بعض قطرات البول قبل دخول المرحاض و يعد أكثر شيوعا بين النساء الحوامل قد يتعرضن لذلك بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن واتساع الرحم ، ويمكن للإجهاد بسبب الولادة المهبلية أن يحدث ضعف للسيطرة على المثانة.



وتعد أبرز الأسباب الأخرى هى حدوث أي جراحه في الرحم فقد تؤدي الى تلف عضلات قاع الحوض مما يؤدي الى السلس البولي و الحرقان عند التبول يمكن أن تكون من أعراض سرطان المثانة او حصوات المثانة.

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وبعيدا عن الأسباب إذا كنت تبحثين عن علاج لسلس البول فأن بعض الحالات لاتجدى معها العلاجات الطبيعية وتدريبات التحكم في التبول يلجأ الطبيب لإعطاء بعض الأدوية التى تساعد في علاج سلس البول.وعرض موقع "medicalnewstoday" أهم 3 ادوية تعالج سلس البول وتساعد في السيطرة عليه وهى مضادات الكولين والاستروجين الموضعي ومضادات الاكتئاب.على الجانب الأخر للتحكم فى السلس البلى إليك أهم الأطعمة المسببة تهيج في المثانة، وهى الشوكولاتة، وبعض الفواكه ، مثل التوت البري والعنب والأناناس والفواكه الحمضية والتفاح والشمام والخوخ، وبعض الخضراوات ، مثل البصل والطماطم والفلفل.كما يجب الإقلاع عن التدخين نهائيا لأنه من أخطر المواد على الصحة بصفة عامة والمثانة بصفة خاصة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة.