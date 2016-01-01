بدون تفتيت أو جراحة.. 3 حيل مجربة تخلصك من حصوات الكلى



حصوات الكلى حصوات الكلى

تعد حصوات الكلى واحدة من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض وتؤثر على عمل الكلى وأدائها لوظيفتها ولا يوجد سبب محدد لتكوين حصوات الكلى.



علم الوراثة:

من المرجح أن تصاب بـ حصوات الكلى إذا عانى أحد أفراد عائلتك من هذه المشكلة قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى.



قد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى كذلك السمنة فيعد الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع (BMI) هم أيضًا عرضة لهذا المرض.

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أعراض الإصابة بحصوات الكلىفيما يلي أعراض الإصابة بحصوات الكلى حسب ما ورد في موقع "power of positivity".- شعور بالألم في الظهر أو البطن.- ألم حاد أو حارق أثناء التبول- التبول باستمرار- وجود دم في البول- للبول رائحة قوية للغايةمشروبات سريعه لتنظيف الكلىقدم موقع healthline مشروبات سريعة لـ تنظيف الكلى ومنع تكون حصوات الكلى ومنها:1- قم بغلي كوب من الماء ثم ارفعه من على النار ثم أضف له أعواد البقدونس الطازج وغطي الكوب وتناوله بصورة يومية2-خلط حزمة بقدونس مع حزمة كزبره مع نصف خيارة مقشرة وعصير ليمون مع نصف كوب ماء وشرب الخليط بشكل مستمر، فهو ينظف الكلى والكبد.3-قم بتقطيع شرائح الليمون مع أعواد النعناع الطازج وشرائح الخيار وأضفها إلى لتر ماء واتركه طوال الليل، ثم ابدأ بالشرب منه في اليوم التالي على مدار اليوم.