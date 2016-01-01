تعرف على الحل السحري لتقليل شهية الأكل على مدار اليوم



تقليل شهية الأكل تقليل شهية الأكل

قالت الدكتورة منى عبد المطلب، رئيس وحدة التغذية بالمعهد القومي للسكر،إنه حاليا توجد دراسة تسمي المخ متصل بالأمعاء، ويحدث المناقشة حول تلك الدراسة كثيرا، وأيضا يوجد الكثير من العلاقات في ارتباط المخ بالأمعاء مثل أمراض القولون العصبي وغيرها من الأمعاء.



وأضافت منى عبد المطلب، عبر استضافتها في برنامج"الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطعام الذي يدخل الجسم هو الذي يحدد نوع الأكل الذي يحتاجه الجسم، أي عند تناول شخص معين في الكثير من السكريات فتم إعطاء إشارة للجسم بأنه دائما يحتاج للسكريات، لافتة إلي أن عند تناول أطعمة صحية من الخضار والفاكهة والسلطة فيتطبع الجسم بتناول تلك الأطعمة حتى وإن لم يتناوله فيكون الجسم في المزاج السيئ.



وأشارت"عبدالمطلب"، إلي أن يوجد حلول كثيرة وأهمها تناول جميع منتجات الألبان في الصباح كأول وجبة، التي تحتوي على زيادة في جرعة الكالسيوم التي يحتاجها الجسم، وتساعد على تقليل الشهية والنهم باقي اليوم.

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وأكدت رئيس وحدة التغذية بالمعهد القومي للسكر، أن يجب تناول الجوافة نظرا لأنها غنية بالكالسيوم، إذا يجب تناول جميع المأكولات الغنية بالكالسيوم في الصباح، حتي تقل شهية الإنسان طوال اليوم.وأوضحت رئيس وحدة التغذية بالمعهد القومي للسكر، أن يجب تناول المزيد من الألياف، حتي إنها تنفش في المعدة وايضا مع شرب مياه يشعر الشخص بالامتلاء والشبع، مؤكدة أن الألياف توجد في الخضار، السلطة، الفواكه، الشوفان، والبليلة والقمح، ولكن يجب أن يصحب كل هذا شرب المياه.