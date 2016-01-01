غلق فصل بعد ظهور 4 حالات كورونا في مدرسة بكفر الشيخ.. تفاصيل



غلق فصل بعد ظهور 4 حالات كورونا غلق فصل بعد ظهور 4 حالات كورونا

كشفت مصادر طبية خاصة، أن الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، قررت غلق فصل بمدرسة التمريض بمدينة سيدي سالم، بعد ظهور 4 حالات مصابة بكورونا.



وقالت المصادر، إن فريق الطب الوقائي أخطر على الفور بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة وتقصي الحالات والمخالطين لها، واتخاذ كافة الإجراءات الأخرى اللازمة، من تعقيم وتطهير للمكان.



وأشارت المصادر، إلى أن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، منحت الطلاب الإجازة المقررة، وأن الحالات المصابة جرى عزلها منزليًا لتلقي العلاج اللازم طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

