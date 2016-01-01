استشاري مناعة: الموجة الثانية من كورونا انتهت في مصر

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن علم الفيروسات على مدار الزمن، أثبت أن الموجة الثانية من انتشار الفيروسات تكون أقوى من الموجة الأولى.
وأَضاف الدكتور محمود الأنصاري، خلال لقائه بـ برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن عائلة كورونا تختلف في بعض خواصها عن الفيروسات الأخرى، حيث تختلف كل فترة وأخرى في أعداد الوفيات والإصابات.
وأشار استشاري المناعة إلى أن الحد من انتشار فيروس كورونا، يتوقف على التزام الأشخاص بالإجراءات الوقائية، قائلا: "احترام الفيروس الجديد هو العامل الأساسي في الحد منه".
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