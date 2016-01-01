فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي



فرنسا تحذر مواطنيها فرنسا تحذر مواطنيها

أطلقت الحكومة الفرنسية عدة تحذيرات لمواطنيها حول العالم، مع تصاعد الغضب الدولي ضدها، لدعم الحكومة الفرنسية رسومًا مسيئة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.



ونصحت السفارة الفرنسية في تركيا رعاياها بتوخي الحذر وتحاشي التجمعات الشعبية، حتى لا تتطور الأمور إلى ما قد يسوء، كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين في إندونيسيا وبنجلادش والعراق وموريتانيا لتوخي الحذر .



وقالت صحيفة توداي، إن فرنسا حذرت مواطنيها الذين يعيشون أو يسافرون في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة لاتخاذ احتياطات أمنية إضافية بسبب تصاعد الغضب من الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد المعروضة في مدرسة فرنسية.

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وأكد المسؤولون الفرنسيون على حقهم في عرض الرسوم الكاريكاتورية في عملٍ يتحدى مشاعر المسلمين، بعد أن قطع طالب متطرف يبلغ من العمر 18 عامًا من أصل شيشاني رأس مدرس في المدرسة الإعدادية لعرض الصور على تلاميذه كجزء من درس التربية المدنية.واعتبر المسلمون الرسوم الكاريكاتورية تجديفًا، وفي عدد من الدول الإسلامية ، كانت هناك هجمات كلامية على قادة فرنسا متهمة إياهم بمعاداة الإسلام والدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.حمل موقع وزارة الخارجية الفرنسية على الإنترنت يوم الثلاثاء نصائح جديدة تتعلق بالسلامة للمواطنين في إندونيسيا وبنغلاديش والعراق وموريتانيا ، نصحتهم بتوخي الحذر.بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت السفارة الفرنسية في تركيا نصيحة مماثلة لمواطنيها هناك.كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أكثر منتقدي الحكومة الفرنسية صخبًا.وقالت التحذيرات إن على المواطنين الفرنسيين الابتعاد عن أي احتجاجات على الرسوم ، وتجنب أي تجمعات عامة.وجاء في التوجيهات أنه "في هذا السياق يوصى بممارسة أكبر قدر من اليقظة وخاصة أثناء السفر وفي الأماكن التي يرتادها السياح أو الجاليات الوافدة".