بدون وصفات أو ريجيم.. حيلة يابانية سريعة للتخلص من الوزن الزائد



حيلة يابانية سريعة للتخلص من الوزن الزائد حيلة يابانية سريعة للتخلص من الوزن الزائد

في سعيك وراء إنقاص الوزن، لابد أنك عثرت على آلاف التمارين والوجبات الغذائية، لكن بلا فائدة، ولكن من الرائع أن تجد حيلة تمرين تجعلك تفقد الوزن في لمح البصر، نشاركك طريقة يابانية تسمى حمية التنفس الطويل، والتي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن على الفور.



اكتشف الممثل ميكي ريوسوكي بالصدفة تقنية التنفس التي تستغرق دقيقتين، وتدعى هذه الطريقة اليابانية لفقدان الوزن أنها تساعد الأشخاص على إنقاص وزن يصل إلى 10 كيلوجرامات في غضون أسابيع قليلة، وهذه الطريقة لا تتطلب منك اتباع نظام غذائي صارم. إنها مجرد تقنية تنفس بسيطة لكنها فعالة لا تقيد تناول طعامك أو تتطلب منك الانغماس في نظام تمارين شاقة وفقًا لـ"thehealthsite".



تتضمن تقنية التنفس البسيطة هذه الشهيق لمدة ثلاث ثوان والزفير بقوة لمدة سبع ثوان، لكن كيف تساعد؟ توصف تمارين التنفس بأنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن، بالنسبة للدهون غير المشبعة، تحتوي دهون الجسم على الأكسجين والكربون والهيدروجين. عندما نتنفس، يصل الأكسجين إلى الخلايا الدهنية ثم يقسمها إلى كربون وماء، بمعنى آخر، كلما زاد استخدام الجسم للأكسجين، زادت نسبة الدهون التي تحرقها.

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كيف تؤدي تمرين التنفس الياباني؟لا تساعدك تقنية التنفس اليابانية على التخلص من الدهون العنيدة فحسب، بل تساعد أيضًا على تقوية عضلات الجسم وتحسين التمثيل الغذائي، هذه هي الطريقة التي يمكنك القيام بها:الخطوة 1: قف بشكل مستقيم مع ساق واحدة للأمام والساق الأخرى في الخلف.الخطوة 2: الضغط على الألوية ونقل كل وزن جسمك إلى القدم الخلفية.الخطوة 3: الآن، ارفعي ذراعيك فوق الرأس واستنشق ببطء. افعل هذا لمدة 3 ثوان.الخطوة 4: شد كل عضلات جسدك أثناء الزفير لمدة سبع دقائق.بالنسبة لشخص جديد يمارس الرياضة، يجب أن تفعل ذلك لمدة دقيقتين فقط. ومع ذلك، يمكنك القيام بما يصل إلى 10 دقائق إذا كانت لديك القدرة.بعض الأشياء الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار:في حين أنه من المقبول اتباع هذه الطريقة لفقدان الوزن ، إلا أنه من الضروري إجراء تعديلات في نظامك الغذائي.توقف فورًا إذا شعرت بعدم الراحة واستشر الطبيب قبل القيام بالتمرين.حافظ على رطوبتك للحد من آلام الجوع وتجنب فرص الإصابة بالجفاف.قم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي لأن هذه الأطعمة ستجعلك تشعر بالشبع.لا تأكل الوجبات السريعة وقلل من استهلاك المشروبات الغازية والكحول.تناول الكثير من الفواكه والخضروات قليلة السعرات الحرارية والدهون والألياف، بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ، وكلاهما مفيد للحفاظ على الصحة العامة.