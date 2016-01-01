بعد انتهاء انتخابات المرحلة الأولى.. ننشر نصيب القائمة بـ14 محافظة



انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

انتهت المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الاول الأحد، بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منها في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر ويومين في الداخل 24 و25 أكتوبر وفي انتظار انتهاء فرز الأصوات وإعلان نتائج التصويت.



تنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



وفى نظام القائمة جرت الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

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وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية للقوائم المغلقة المطلقة بالنسبة للمرحلة الأولى، نجد ان هناك دائرتين هما:• الدائرة الثانية: “شمال ووسط وجنوب الصعيد” ومقرها مديرية أمن الجيزة وعددها 100 مقعد تتوزع كالتالي: الجيزة 23 مقعدًا، الفيوم 9 مقاعد، بنى سويف 8 مقاعد، المنيا 14 مقعدًا، أسيوط 11 مقعدًا، الوادي الجديد 2 مقعد، سوهاج 13 مقعدًا، قنا 9 مقاعد، الأقصر 4 مقاعد، أسوان 4 مقاعد، والبحر الأحمر 3 مقاعد.• الدائرة الرابعة: “قطاع غرب الدلتا”، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وعددها 42 مقعدًا موزعين كالتالي: الإسكندرية 17 مقعدًا، البحيرة 20 مقعدًا، ومطروح 4 مقاعد.وينص قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، بأن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.