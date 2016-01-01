

كيف تجهز دراجتك لفصل الشتاء؟ كيف تجهز دراجتك لفصل الشتاء؟

نصح نادي السيارات الألماني قبل حلول فصل الشتاء بفحص الدراجة ومكابحها، كما يفضل تركيب الإطارات الشتوية.



وإذا كان من الصعب تحريك أذرع المكابح، فيجب تشحيمها، وتشحيم كابلات المكابح حتى تقوم بعملها بشكل صحيح حتى في الأوقات الباردة؛ حيث تفقد المكابح وخاصة مكابح الإطارات بعضا من قوتها في الكبح في الطقس الرطب.



وتوجد وسادات كبح خاصة بالأجواء الرطبة يمكن التجهيز بها إذا لزم الأمر، ونصح الخبراء الألمان باستعمال دينامو المحور أو مصباح البطارية لمن يقودون في الغالب في الطرق الزلقة والموحلة.

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ويضمن الإطار الجيد بعمق المداس الكافي الثبات على الطرق في الأجواء الممطرة، ويفضل الاستعانة بالإطارات الشتوية المتوفرة في المتاجر المتخصصة.