غضب شديد سيطر على عمرو محمود، والد الطفلة "سلمى"، التي قامت مديرة المدرسة بتوقيفها لمدة 4 ساعات تحت أشعة الشمس بسبب عدم استكمال سداد المصروفات الدراسية، بعد أن أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم لـ"الوطن" أنه لم يقم بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بالمدرسة منذ عامين.
وأوضح والد الطفلة "سلمى" لـ"الوطن"، أن مصروفات المدرسة تتم جدولتها وتقسيم عملية دفعها على مراحل، ويتبقى له من مصروفات السنة الماضية 5 آلاف جنيه: "أنا بدفع المصروفات باستمرار، وبتتم جدولة نظام الدفع مع المدرسة، أنا مدفعتش من سنة ويوم، إزاي بيقولوا سنتين، سلمى عليها 5 آلاف جنيه من أصل 7 السنة اللي فاتت، وعليا مصاريف السنة الجديدة واللي جدولتها مع المدرسة واتفقنا تندفع على مراحل، مفيش مدرسة خاصة بيندفع لها المصاريف دفعة واحدة".
سلمى لم تعد تريد الذهاب للمدرسة
يوضح والدها أن الواقعة يتم التحقيق فيها حالياً، وأنه قدم بلاغاً في وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن ابنته تنتظر أن تأخذ حقها: "سلمى مستنيه تاخد حقها ويترد لها كرامتها عشان الذل اللي شافته، اتذلت واتهانت على باب المدرسة واتأذت نفسياً وجسدياً وتنمروا بيها".
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التعليقات على والد "طفلة التذنيب" بسبب المصاريف: بدفع باستمرار وبنتي كرهت التعليم
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