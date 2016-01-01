

نظارات الواقع المعزز من آبل قد تسمح للمستخدمين بمقارنة المنتجات بجانب بعضها البعض نظارات الواقع المعزز من آبل قد تسمح للمستخدمين بمقارنة المنتجات بجانب بعضها البعض

من مُتع التسوق عبر الإنترنت نجد القدرة على مقارنة الأسعار بسهولة وسرعة. لنفترض أنك دخلت متجرًا ورأيت عنصرًا يُعجبك ولكنه يبدو باهظ الثمن بعض الشيء. كل ما عليك فعله هو سحب هاتفك، وأكتب اسم المُنتج، وستتمكن من العثور على المتاجر الأخرى التي تبيع هذا العنصر والأسعار التي تبيعها به.



هذا شيء تتصور شركة آبل أن نظاراتها الذكية المستقبلية يمكن أن تفعله، على الأقل بناءً على براءة اختراع إكتشفها موقع Patently Apple. في براءة الإختراع هذه، إتضح أن لدى آبل فكرة تتيح لمستخدمي نظاراتها الذكية مقارنة المنتجات بسرعة بجانب بعضها البعض من خلال النظر إليها ومن خلال عدسات نظاراتهم الذكية.



ووفقًا لشركة آبل، فإن الطريقة التي ذكرناها في بداية المقال ليست فعالة جدًا ويمكن أن تستغرق وقتًا أطول من اللازم، وهو ما نوافق عليه. بالإضافة إلى مقارنة أشياء مثل الأسعار، تصف براءة الاختراع أيضًا كيف يمكن لمستخدمي نظاراتها الذكية الحصول على معلومات عن منتج ما، مثل ما إذا كان منتجًا غذائيًا أو دواءً، بحيث يمكنها أيضًا إظهار المكونات وربما الفعالية والتصنيفات والمراجعات وما إلى ذلك.

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إنها فكرة مثيرة للإهتمام ويمكن أن تزيد من شعبية النظارات الذكية تقريبًا، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستكون فعالة بقدر ما تُخطط له آبل أم لا. لطالما ترددت شائعات عن أن الشركة تطور نظارات ذكية خاصة بها تستند على تكنولوجيا الواقع المعزز، ولكن يبقى أن نرى متى ستصل إلى السوق وما إذا كانت آبل فعلاً تخطط لإطلاق مثل هذا المنتج.