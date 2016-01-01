

اعرفى إزاى تصلحى مشاكل المكياج بحيل بسيطة.. "بدل ما تعيدى من الأول" اعرفى إزاى تصلحى مشاكل المكياج بحيل بسيطة.. "بدل ما تعيدى من الأول"

عادة ما تحدث أخطاء المكياج كل يوم، حتى بالنسبة إلى خبراء التجميل المخضرمين، وتزعج تلك الأخطاء الكثير من الفتيات خاصة فى المناسبات. وكحلول جانبية تلجأ الفتيات لبعض الحلول كاستخدام ماء الميسيلار أو مزيل مكياج لإزالته بالكامل والبدء من جديد في كل مرة تواجه فيها خطأ بسيط.



فيما يلي بعض النصائح الإبداعية من خبراء المكياج، نشرها موقع "the list" حول كيفية تحويل أخطاء المكياج إلى لمسة جيدة تضيف إلى مظهرك العام:



شراء اللون الخطأ من المكياج:

فى كثير من الأوقات قد تقومين بشراء درجة خاطئة من الكونتور أو كريم الأساس أو الكونسيلر، خاصة إذا كنت تتسوقين عبر الإنترنت وتختارين لونًا قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون داكنًا جدًا أو فاتحًا جدًا أو ليس ساطعًا بدرجة كافية، مما قد يجعلك تفكرين فى إرجاعه مرة أخرى.

قد يعجبك أيضا...

لكن بدلا من إعادته وخسارة المزيد من الأموال، يمكنك إستخدامه كقاعدة لظلال العيون، حيث يمكن أن يعمل كريم الكونتور أو الكونسيلر كبرايمر أو أساس للجفن، مما يساعد بودرة التظليل على البقاء طوال الليل، و يمكن أيضًا أن يرفع أو يخفض لون الظل الموضوع على القمة.منتجات البودرة المكسورةإذا قمت بإسقاط ظلال العيون أو البودرة المضغوطة وأصبح المنتج نفسه متصدعًا، فلا تدعي ذلك المكياج يغرق في قاع الهاوية التي هي حقيبتك أو حقيبة مكياجك، حيث يمكنك تقليل الخسائر وإضافته إلى ملمع شفاه شفاف لإضفاء لمعان.استخدام الكثير من محدد الشفاهمحدد الشفاه ليس مجرد أداة لرسم شفة دقيقة ومثالية، إنه أيضًا سلاح سرى يساعد أحمر الشفاه، بغض النظر عن قوامه،على الالتصاق طوال اليوم.إذا قمت برسم محيط فمك ووجدت نفسك تستخدم الكثير من الألوان أو ترسم خطوطًا غير كاملة، فما عليك سوى ملء سطح شفتك بالكامل بقلم تحديد حتى يدوم أحمر الشفاه أو اللمعان لفترة أطول.إنه نفس المفهوم تمامًا مثل قاعدة ظلال العيون، يساعد محدد الشفاه أحمر الشفاه في البقاء في مكانه ويكثف اللون الموجود فوقها.خلط كريم الأساس بالبرايمرللحصول عى ماكياج كامل للوجه يجب أن تحرصى على ترتيب مستمر بشأن المنتجات التي يجب وضعها ومتى، لذلك قد تعتقدين أنك ارتكبت خطأ إذا خرجت عن النظام.فعادةً ما يتم وضع البرايمر أولاً، مما قد يمنحك وجها لا تشوبه شائبة، ثم يمكن إضافة خافي العيوب أو الأساس و والكونتور، وعادة، يتم تطبيق البرايمر قبل كريم الأساس، مما يضيف طبقة إضافية من الرطوبة ويضمن بقاء المكياج لفترة أطول.ومع ذلك، إذا قمت بطريقة ما بخلط البرايمر والأساس، فلا بأس بذلك تمامًا، حيث يمكن مزج كريم الأساس مع بعض البرايمر، الحصول على مظهر أكثر شفافية، مما يساعد مكياجك على الاندماج بشكل مثالي مع البرايمر، مما يؤدي هذا إلى ظهورك بمظهر أكثر نعومة ويخلق مظهرًا طبيعيًا.بقايا ظلال العيونفى حالة إنك قمت بإضافة ظلًا لامعًا مفضلًا إلى جفنك باستخدام الفرشاة الناعمة المفضلة لديك، وتساقطت بعض البقايا منه على وجهك، فقط قومى بإستخدام فرشاة وجه ناعمة أو إصبعك وامزج هذا الظل مباشرة فوق عظم الخد واستخدميه كهايلايتر.ولكن هذه التقنية تعمل فقط مع الظلال الفاتحة واللامعة، ولا يمكنك استخدام نفس الحيلة مع الظلال الداكنة غير اللامعة حيث ستترك فوضى على وجهك.