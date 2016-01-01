يعد الملح من المكونات التى لا غنى عنها فى جميع الأطعمة وحتى الحلويات فلا تخلو منه أطباقنا الشهية، والذى يعتبر من المكونات التى تسبب أضرارا إذا زاد استخدامها خاصة لمرضى الضغط وغيرهم، لكن اليوم نوضح لكم عدة فوائد واستخدامات أخرى للملح كما قالت خبيرة الطاقة هبة عبد العظيم في حديثها لـ"اليوم السابع"، بأن الملح لا يقتصراستخدامه على الطعام فقط بل له عدة استخدامات مذهلة فيما يتعلق بالطاقة.
التطهير:
يعتبر الملح من المواد رخيصة الثمن في المستخدمة فى التطهير ومسح الأسطح، مما يجعلها نظيفة والذي بدوره يعمل على التخلص من الطاقة السلبية المتراكمة فى أركان المنزل، كما أكدت هبة عبد العظيم ضرورة التطهير الدوري به.
كما أوضحت أن الملح يحتوى على عنصر مهم من ماء البحر هو "اليود"، والذى يعتبر مؤثرا مهما على الأعصاب ويعمل على هدوئها ومنحها الشعور بالراحة والأسترخاء.
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التعليقات على خبيرة طاقة توضح فوائد مدهشة للملح.. رغم وصفه بالسم الأبيض
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