

خبيرة طاقة توضح فوائد مدهشة للملح.. رغم وصفه بالسم الأبيض خبيرة طاقة توضح فوائد مدهشة للملح.. رغم وصفه بالسم الأبيض

يعد الملح من المكونات التى لا غنى عنها فى جميع الأطعمة وحتى الحلويات فلا تخلو منه أطباقنا الشهية، والذى يعتبر من المكونات التى تسبب أضرارا إذا زاد استخدامها خاصة لمرضى الضغط وغيرهم، لكن اليوم نوضح لكم عدة فوائد واستخدامات أخرى للملح كما قالت خبيرة الطاقة هبة عبد العظيم في حديثها لـ"اليوم السابع"، بأن الملح لا يقتصراستخدامه على الطعام فقط بل له عدة استخدامات مذهلة فيما يتعلق بالطاقة.



التطهير:

يعتبر الملح من المواد رخيصة الثمن في المستخدمة فى التطهير ومسح الأسطح، مما يجعلها نظيفة والذي بدوره يعمل على التخلص من الطاقة السلبية المتراكمة فى أركان المنزل، كما أكدت هبة عبد العظيم ضرورة التطهير الدوري به.



كما أوضحت أن الملح يحتوى على عنصر مهم من ماء البحر هو "اليود"، والذى يعتبر مؤثرا مهما على الأعصاب ويعمل على هدوئها ومنحها الشعور بالراحة والأسترخاء.

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التنظيف:يعتبر الملح من المواد المهمة لتنظيف الجسم وسحب الطاقة السلبية منه، إما بالاستحمام أو بغسل القدمين به، خاصة بعد إضافة قطرات زيت اللافندر المنعش لماء الاستحمام أو التنظيف، فيصل بالجسم لحالة أفضل من زي قبل لأنه يخلصه من الهالة السلبية المحيطة به والتي تجمعت على مدار يومه.