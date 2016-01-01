طور باحثون فى مايكروسوفت بالتعاون مع العديد من الجامعات، قماش ذكى يمكنه اكتشاف الأطعمة والمشروبات التى توضع عليه بناء على اللمس فقط، وأطلقوا عليه اسم Capacitivo، إذ يستخدم القماش مزيجًا من شبكة قطب كهربائى وتعلم الآلة لقياس كل من المادة وشكل عنصر معين، كما يمكنه اكتشاف بعض الحاويات أيضًا، بما فى ذلك الأكواب والأوعية.
وقام الباحثون فى البداية بنسج التكنولوجيا فى مفرش المائدة، وتصوروا أنها مفيدة بشكل خاص للطهى، إذ يمكن أن يقترح التطبيق المصاحب لهذا القماش الذكى وجبة بناءً على ما هو موجود على الطاولة، بينما يعرف تطبيق النظام الغذائى ما تناولته.
ويتخيل العلماء أيضًا أن Capacitivo يمكن أن يعمل كأداة للذاكرة، إذ قد يذكرك بأخذ سماعات الأذن قبل الخروج من الباب، أو بضرورة التنظيف إذا تركت وعاء طعام فارغًا.
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التعليقات على باحثون يطورون "قماش ذكى" يمكنه التعرف على الأطعمة والمشروبات.. فيديو
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