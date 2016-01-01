

بسبب كورونا.. الروبوتات ستدمر 85 مليون وظيفة خلال 5 سنوات بسبب كورونا.. الروبوتات ستدمر 85 مليون وظيفة خلال 5 سنوات

توصلت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن جائحة "كوفيد -19"، تسرع من التغييرات في مكان العمل، والتي من المرجح أن تضخم عدم المساواة.



وأكدت الدراسة، إلى أن الروبوتات ستقضي على نحو 85 مليون وظيفة في الشركات متوسطة وكبيرة الحجم، خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تسريع الجائحة من التغييرات في مكان العمل.







ووجدت الدراسة الاستقصائية، التي شملت 300 شركة عالمية، أن 4 من كل 5 مدراء تنفيذيين يعملون على تسريع خطط رقمنة العمل، ونشر تقنيات جديدة.

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من جانبها، قالت سعدية زهيدي، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن جائحة كورونا سرّعت الانتقال إلى مستقبل العمل، مشيرة إلى أن العمال الذين سيحتفظون بأدوارهم في السنوات الخمس القادمة سيتعين على نصفهم تعلم مهارات جديدة، وأنه بحلول عام 2025، سيقسم أصحاب العمل أعمالهم بالتساوي بين البشر والآلات.وذكر المنتدى، أن الأمر يحمل نبأ سارًا، وهو أن أكثر من 97 مليون وظيفة ستنشأ في اقتصاد الرعاية في الصناعات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى. وجاء في الدراسة أن "المهام التي سيحتفظ البشر فيها بميزتهم التنافسية، تشمل الإدارة والاستشارات وصنع القرار والتفكير والتواصل والتفاعل".وكشفت الدراسة، أن حوالي 43% من الشركات التي شملها المسح تستعد لتقليص قوة العمل نتيجة للتكامل التكنولوجي، وأن 41% منها تعتزم توسيع استخدامها للمتعاقدين، وبحث 34% منها توسيع قوة العمل نتيجة للتكامل التكنولوجي.