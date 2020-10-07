

استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور.. اليوم استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور.. اليوم

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر2020.



وتراوحت أسعار الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من3 إلى 4.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا ما بين 5 إلى 10 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ6 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.



أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2 و3.50 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيه.

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والجدير بالذكر أن الخضراوات مصطلح يطلق على أي نوع من النباتات العشبية التي تستخدم جزئيّاً أو بشكل كامل في الطبخ لتحضير أطعمة للإنسان.ويلحق بالخضروات أيضاً الفطر رغم أنه لا يعد من النباتات بل من الفطريات يمكن أن تستخدم من الخضروات أجزاء مستقلة من النباتات مثل الأوراق أو ساق النبات أو الجذر أو البصيلات أو البذور.وتتميز الخضروات بأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة (نحو 35 سُعر لكل 100 جرام في المتوسط)، ولهذا فهي من المواد الغذائية التي يجب أن تؤكل يوميّاً. وهي تمد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات الضرورية والنشويات والدهنيات البروتين الغنية بالسُعرات الحرارية (دهنيات : 900 سُعر/ 100 جرام، نشويات وبروتين : 400 سُعر / 100 جرام).تناول الخضراوات لا يقتصر على من يطمحون الى خسارة الوزن او الحفاظ عليه اذ لربما قد أصبح من البديهي جداً لك أن فوائد الخضراوات تجعلها من الأغذية الضرورية لك خلال اليوم، وبأنها يجب أن تكون لها الأولوية الأولى من ضمن أطباقك اليومية التي تتناول.تعتبر الخضراوات مصدر غني للعديد من المغذيات المهمة للجسم ولتقوية مناعته، فهي مصدر للألياف الغذائية، وللعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل: الفيتامينات A، E و C، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، حمض الفوليك، وغيرها من مضادات الاكسدة والمركبات النباتية المهمة لمناعة الجسم.وتدخل بعض أنواع الخضراوات تحت مسمى الاغذية الخارقة اذ أن العديد من الدراسات التي اجريت عليها بينت أن بعض منها مهم في تقوية المناعة ويحوي مواد خاصة ومركبات قوية في محاربة الجذور الحرة والالتهابات والوقاية من السرطانات وغيرها من الامراض المزمنة، وأحد أشهر الامثلة عليها: البروكلي، الطماطم، الثوم، السبانخ.تعتبر الخضراوات منخفضة بالسعرات الحرارية والدهون، وبالمقابل هي مصدر عالي بالالياف الغذائية والمياه، مما يستدعي كونها عنصر مهم في برامج الرجيم أو اي نظام غذائي صحي يستهدف نزول الوزن، فهي ستساعد على زيادة الاحساس بالشبع وامتلاء المعدة، وبالتالي تقليل حجم الوجبات المتناولة خلال اليوم.وعادة ما ينصح بتناول طبق من سلطة الخضراوات ما قبل الوجبات الرئيسية أو حتى خلال الوجبات الخفيفة وذلك للتغلب على الشعور بالجوع ولتخدم الهدف في نزول الوزن أو الحفاظ عليه.وبفضل الالياف الغذائية العالية التي تحويها الخضروات فهي تعتبر مهمة جداً في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم والاخراج، وتعتبر مهمة لخلق البيئة المتوازنة للبكتيريا النافعة في الامعاء، وتنظيف السموم في الجسم، وتلين البراز.