

ثبات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم 27 أكتوبر ثبات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم 27 أكتوبر

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، الثلاثاء 27 أكتوبر 2020.



وسجلت محافظة الإسكندرية، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 100 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 180جنيهًا لتصبح محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.



وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 80 إلى 165 جنيها، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.

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وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 170 جنيهًا، لتكون محافظة الجيزة هي الأعلى سعرًا.يذكر أن اللحوم الحمراء هي مصدر قوي للحديد وتحتوي على بروتينات و كميات من الكرياتين وتحتوي أيضا على معادن مثل الزنك والفوسفور وتحتوي على فيتامينات منها فيتامين ب1 و فيتامين ب2، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة.ويساعد البروتين الموجود في اللحوم في بناء وإصلاح أنسجة الجسم وتحسين نشاط العضلات، فالأنسجة والعضلات مصنوعة من البروتين وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين يبنون قوة العضلات يتناولون البروتين بشكل كبير.وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.ويوفر اللحم أحماض أمينية أساسية تساعد على الهضم، نظرًا لأن جسمنا لا يمكنه إنتاج هذه المواد بنفسه، فيجب الحصول عليها من الطعام، هناك تسعة أحماض أمينية أساسية هي: الهستيدين، والليوسين، والليسين، والإيسوليوسين، والميثيونين، والفينيل ألانين، والثريونين، والتربتوفان، والفين، واللحوم توفر كل الأنواع التسعة، وبالتالي تسمى البروتين الكامل، كما يساعد فيتامين (د) في عظام قوية وهو أمر حيوي لامتصاص الكالسيوم والتمثيل الغذائي.