

تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصرى .. واليورو بـ 18.47 جنيه تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصرى .. واليورو بـ 18.47 جنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.47 جنيه للشراء، 18.64 جنيه للبيع، مقابل 18.51 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع.



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