تقارير: شباب المحمدية المغربي يقترب من حسم صفقة حميد أحداد

اقترب نادي شباب المحمدية المغربي، من التعاقد مع حميد أحداد لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت إذاعة مارس المغربية، أن هشام آيت رئيس نادي شباب المحمدية استغل تواجده في مصر خلال الأيام الماضية لدعم الوداد أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بالتفاوض مع الزمالك حول ضم حميد أحداد.
وأضافت الإذاعة المغربية، أنه رغم تطمينات أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك لمجلس إدارة نادي الرجاء بأنه إذا فشلت صفقة انتقال حميد أحداد إلى الدوري القطري فإن اللاعب سيكون من نصيب الرجاء، إلا أن آخر المستحدات تؤكد أن رئيس شباب المحمدية قدم عرضت مغريا واقترب من حسم الصفقة.
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