تقارير: شباب المحمدية المغربي يقترب من حسم صفقة حميد أحداد

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صورة الخبر: حميد أحداد
حميد أحداد

اقترب نادي شباب المحمدية المغربي، من التعاقد مع حميد أحداد لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت إذاعة مارس المغربية، أن هشام آيت رئيس نادي شباب المحمدية استغل تواجده في مصر خلال الأيام الماضية لدعم الوداد أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بالتفاوض مع الزمالك حول ضم حميد أحداد.

وأضافت الإذاعة المغربية، أنه رغم تطمينات أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك لمجلس إدارة نادي الرجاء بأنه إذا فشلت صفقة انتقال حميد أحداد إلى الدوري القطري فإن اللاعب سيكون من نصيب الرجاء، إلا أن آخر المستحدات تؤكد أن رئيس شباب المحمدية قدم عرضت مغريا واقترب من حسم الصفقة.

كانت تقارير صحفية مغربية أكدت خلال الأيام الماضية أن نادي أم صلال القطري يرغب في ضم أحداد من الزمالك مقابل 3 ملايين دولار.

وعاد حميد أحداد إلى الزمالك مؤخرا، بعد انتهاء إعارته مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الرجاء المقرر لها 1 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: إذاعة مارس المغربية

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