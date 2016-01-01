أكد سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، إنه لم يرغب في رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي وأنه شعر بالصدمة بانتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي.
وكان وست بروميتش قد سمح بانتقال حجازي إلى صفوف الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري.
وقال بيليتش في تصريحات صحفية، إن حجازي كان من ضمن خططه لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الإثنين، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، وأكد أن ناديه لا يتحمل فقدان أهم لاعبيه.
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التعليقات على مدرب وست بروميتش غاضب من رحيل أحمد حجازي لـ اتحاد جدة
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