مدرب وست بروميتش غاضب من رحيل أحمد حجازي لـ اتحاد جدة

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مدرب وست بروميتش غاضب من رحيل أحمد حجازي

أكد سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، إنه لم يرغب في رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي وأنه شعر بالصدمة بانتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وكان وست بروميتش قد سمح بانتقال حجازي إلى صفوف الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال بيليتش في تصريحات صحفية، إن حجازي كان من ضمن خططه لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الإثنين، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، وأكد أن ناديه لا يتحمل فقدان أهم لاعبيه.

وتابع: "حجازي من اللاعبين الذين لديهم خبرة الدوري الممتاز، وهو لاعب دولي ومحترف كبير، وخاض آخر جولة معنا أمام بيرنلي".

وأضاف: "كنت أريد استمراره، وهو كان يريد البقاء هذا الأسبوع، إنها صدمة أنه رحل، بكل تأكيد أرادت إدارة النادي بيعه".

ويحتل وست بروميتش المركز الـ 17 في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 3 نقاط، من 6 مباريات خاضها.

المصدر: elbalad

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