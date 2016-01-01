جامعة حلوان: انتظام رفع المقررات على منصات التعليم الإلكترونى

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أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان خلال حفل بداية العام الدراسى أن الجامعة بدأت استعدادات العام الدراسى الجديد مبكرًا من فترة تجاوزت 90 يومًا، وتم خلالها تطوير وتجهيز الجامعة بكافة الكماليات التى تحتاج إليها للعام الجديد وللحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا .



كما اوضح الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب خلال حفل بداية العام الدراسى ان جامعة حلوان هذا العام تطبق نظام التعليم الهجين بنسبية كبيرة و هو خطوة قوية نحو التقدم بالعملية التعليمية و قد تم تخصيص منصة خاصة للتعليم الهجين الالكترونى للطلاب من بداية الدراسة بالاسبوع الاول و تشهد تفاعلاا من الاطلاب و تجاوب من اعضاء هيئة التدريس ، كما انه يتم رفع المقررات التعليمية لكافة الكليات عليها بصورة منتظمة .



و اشار الى أن جامعة حلوان نظمت خلال الفترة الماضية العديد من الدورات التدريبية فى جميع الكليات لأعضاء هيئة التدريس للتدريب على استخدام منصة الجامعة التعليمية وتطبيق منظومة التعليم الهجين و كيفية تطويرها .

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كما انه قد نظمت وحدة التعليم الإلكترونى بمركز الحساب العلمى بجامعة حلوان العديد من الندوات حول منظومة "التعليم الهجين" ، وتعتمد منظومة التعليم الهجين على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بعد.وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان فى بيان له انه من ضمن خطة العام الدراسى الجديد و مواجهة كورونا داخل جامعة حلوان ان فرق الطب الوقائي بالجامعة تقوم بتعيقم المنشآت والمبانى والمدرجات التابعة للجامعة كافة، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمي ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.كماانه نوه على انه ممنوع على اى طالب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظاعلى سلامتهم ، و نوه على الكليات بالالتزام بقواعد التباعد حيث انه تم تقسيم الطلاب الى مجموعات للحرص على عد التزاحم داخل القاعات و المدرجات .واوضحت الجامعة انه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.وحرصا على راحة الطلاب قامت الجامعة بتركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى (750 مترا)، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلا عن منطقة البوابات.كما أن الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب خلال جدول زمني محدد مع تحديد موعد الكشف على الموقع المخصص لذلك، تجنبا للزحام والتكدس، وتطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا.كما تشهد جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة بالمدن الجامعية؛ فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث انه تم الانتهاء من أعمال تجهيز المباني وإعدادات غرف إقامة الطلاب، والتعقيم والنظافة، وكذالك الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب.وأكد رئيس جامعة حلوان أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية ، موضحا أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة الطلاب وسلامتهم في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد وارتداء الكمامات فضلا عن توفير شنطة لكل طالب بها ماسك وكحول لكل طالب وطالبة يأتى ذلك حرصًا على أبنائنا الطلاب.وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية؛ وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.وحرصًا على سلامة الطلاب شدد رئيس جامعة حلوان على أنه سيتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين كافة بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية بجامعة حلوان.