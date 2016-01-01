مصر تشارك في اجتماع إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة



سد النهضة سد النهضة

يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق، 27 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:



القاهرة.. تشارك مصر في الاجتماع الذي دعت إليه دولة جنوب أفريقيا، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.



القاهرة.. تُعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أعمال الاجتماع التاسع عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وتستمر يومين.

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